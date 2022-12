Me voy con la satisfacción del deber cumplido: Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que uno de los mayores logros de su presidencia es haber logrado el impulso a la igualdad de género y la apuesta por transformar la vida de las personas y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

“A fin de combatir estereotipos que presumen que las mujeres deben ser las responsables de la crianza fuimos la primera institución en nuestro país en conceder licencia de paternidad por 90 días pagados, incluso para familias diversas, durante 2022 se otorgaron 494 licencias de paternidad que suman un total de 596 desde que inauguramos esta medida transformadora en el Poder Judicial Federal”, presumió Zaldívar.

Ante los plenos de la SCJN y del CJF así como diversos representantes de los diversos poderes del Estado Mexicano y en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en lo que fue su último informe de labores el titular del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que deja el cargo con la satisfacción del deber cumplido con su encargo, pues en tan sólo 4 años entregó un poder judicial renovado, íntegro moderno profesional y con sentido humano que responde con resultados y que le hace vislumbrar que si podemos alcanzar un México diferente porque además aprendió que los cambios sí son posibles.

“Pero aprendí también que los cambios no son sólo posibles están al alcance de la mano, muchas veces lo único que se requiere es voluntad. Un México justo e igualitario, sin discriminación, clasismo ni racismo, es posible”, sentenció Zaldívar.

Por ese México, aseguró, seguiré trabajando sin descanso, hasta el límite de mis fuerzas, y adonde quiera que me lleve la vida. No hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello.

A las mujeres de México Zaldívar dijo: “Desde cualquier trinchera, desde cualquier responsabilidad y hasta el último día de mi vida las mujeres tendrán en mi a un aliado de sus luchas mi voz estará siempre disponible para amplificar sus mensajes y visibilizar sus causas hasta que gocen de la igualdad plena y de la vida libre de violencia a la que tienen derecho, hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan una realidad cotidiana”.

Agregó que este 2022 el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 17 titulares; impuso sanciones económicas por más de 16 millones de pesos, y judicializó 3 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos.

La política de cero impunidad y la imposición firme de sanciones, han generado un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los cotos de ilegalidad, aseguró al tiempo que dijo que en cuatro años se consolidó un Poder Judicial muy diferente, que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla.

“La corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en el Poder Judicial. Se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se lavaban en casa. Preferíamos voltear la cara, en vez de enfrentar el problema con autocrítica y transparencia. A partir de un diagnóstico profundo y una estrategia clara, en cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura”, sostuvo Zaldívar.