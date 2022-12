No se necesita ser perito para notar el plagio: Javier Martín Reyes

Frente a la elección de nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el profesor e investigador del CIDE, Javier Martñin Reyes aseguró que no es casualidad que este escándalo salga en este momento, pero que la coyuntura política no le quita un gramo de gravedad a las posibles faltas de honestidad académica. No hay ninguna explicación razonable de que haya dos tesis con un título casi idéntico y que el contenido sea lo mismo a calca.

“No se necesita ser un perito ni un experto para abrir los PDFs y darse cuenta de que es el mismo texto. O lo escribió la ministra o no y como la primera se publicó un año antes, lo más probable que la ministra haya hecho plagio y eso es doblemente grave porque además copió toda la tesis”, agregó.

Por otro lado, sobre las consecuencias que esto tendrá en materia de votos para su candidatura a la presidencia, dijo que es difícil generalizar pero piensa que lo que debería pasar es que no voten por ella porque además está en juego un requisito fundamental tan solo para tener un cargo.

"Sería costosísimo para la Corte que una persona con este tipo de señalamientos sea premiada con la Presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura”, concluyó.