Aplicar Abdala es una decisión política no científica: Dr. Francisco Moreno

El Covid-19 sigue preocupando porque han aumentado los casos, las hospitalizaciones y los fallecimientos. De acuerdo con el Dr. Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el hospital ABC, es lamentable que el gobierno haya comprado pocas dosis de un medicamento que se va a echar a perder por los candados que ponen ellos mismos y que tiene buenas reacciones durante los primeros días de la infección.

“Las medidas que ha tomado el gobierno van contrario a la ciencia, Abdala no es la respuesta al refuerzo, no tiene la aprobación de la OMS, que no tiene estudios de fase tres y es triste que aumenten los casos, las hospitalizaciones, no haya refuerzos y parece que estamos haciendo todo para tener un invierno complicado. Se compraron 33 millones de dosis para la influenza cuando necesitábamos al menos 80 millones de dosis y por eso sale López-Gatell a decir que los jóvenes no deberían vacunarse. Es un mensaje ridículo que confunde a la población”, lamentó.

Finalmente, advirtió que los cuadros que se están presentando son más severos y que hay que seguirnos cuidando porque es lo que no nos puede quitar el gobierno.