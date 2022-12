Asegura Osorio Chong que levantará denuncias contra Alito

En una maniobra sorpresiva, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, impulsó reforma a estatutos para alargar su mandato hasta 2024. En una muestra de que el dirigente nacional del PRI está haciendo todo lo que puede para quedarse en el partido aunque viole varios procedimientos legales, el senador Miguel Ángel Osorio Chong advierte que no le permitirá hacerlo.

“Los últimos años que lleva de presidente son derrotas y derrotas, si él se queda en la cabeza del PRI no habrá buen puerto. Si lo dejamos a la cabeza, 2024 no pinta bien y eso es muy preocupante. Lo que quiere es tomar todas las decisiones y tener de escudo protector al PRI para todo lo que le han denunciado de actitud política y no podemos permitir eso cuando el país está en un problema enorme donde sólo queda que la oposición se una”, explicó.

Por otro lado, dijo que los resultados de su mandato, que ha traído descalificaciones y problemas internos y externos al tricolor, son producto del comportamiento de un líder que sólo ve por sus intereses, que hace acuerdos que le conviene, que sólo ve para sí y que genera división dentro del partido y que solo quiere obediencia, pero celebra que aún hay mucha militancia y pueden buscar unirse con otros partidos.