Si le puede pasar a Ciro, le puede pasar a cualquiera: Leopoldo Maldonado

"Condeno enérgicamente la agresión a Ciro Gómez Leyva, es lamentable y la espiral de violencia que padece la prensa". "Si le puede pasar a Ciro, le puede pasar a cualquiera", aseveró Leopoldo Maldonado, tras el atentado sufrido anoche por el periodista.

De acuerdo con las primeras investigaciones y el reporte del propio Gómez Leyva, le dispararon a matar desde dos vehículos cuando llegaba a su casa en la colonia Florida de la Ciudad de México.

"Agradezco sus mensajes. Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/1p8DD8x79F — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el director de Artículo 19 señaló que el atentado a Ciro Gómez Leyva es parte de una situación que denunciamos todos los días, por lo lamentó y condenó "la espiral de violencia ascendente que padece la prensa, una agresión cada 14 horas en contra de periodistas en este país".

Recalcó que esta situación no se da solo en lugares lejanos del país, sino que ahora tenemos a la puerta esta violencia contra un peridosta de vasta proyección

"Se les dijo que se tenían que tomar cartas en el asunto y no hicieron nada", reprochó a las autoridades a quienes acusó por su "desdén", por lo que pidió se robustezca la protección del periodista, pero sobre todo que se de con los responsables y puedan esclarecer los hechos y sobre todo el móvil.

No obstante, afirmó "no creemos que esto avance, me nos cuando la justicia del país está politizada, cuando no hay capacidad de investigación de este tipo de delitos y cuando tenemos de telón de fondo ataques permanentes a Ciro Gómez Leyva y a otros periodistas desde la más alta tribuna de este país, ataques verbales que generan climas propicios para la violencia contra comunicadores"

Por ello pidió "que el presidente se abstenga de denostar de seguir estigmatizando a la prensa, estoy ayudaría mucho".

Recalcó que "la política de protección del gobierno federal ha fracasado, por lo que es urgente que se enmiende el camino", "si tiraron a matar es que por que alguien dio la orden", señaló.