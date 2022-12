Austeridad deja en los huesos a la administración pública: Nayeli Roldán

Quisimos comprobar qué es lo que ha pasado, que la austeridad “está dejando en los huesos a la administración pública” con los mínimos indispensables para trabajar, argumentó la periodista Nayeli Roldán quien presenta la segunda entrega de una investigación de Animal Político.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, la periodista detalló que arrendamiento, mantenimiento de edificios públicos, escaleras y baños inservibles, corresponden a los recortes de la austeridad que van hasta el 98% dejando a funcionarios públicos sin lo necesario para poder operar cada día, y que da como resultado final una peor atención a los ciudadanos.

Detalló que hay casos como en la SEP en donde se recortaron viáticos y los supervisores no pueden ir a revisar las escuelas de Tabasco para cobrar las pólizas de seguros, por lo que éstas siguen sin atención luego de los siniestros.

En la Secretaría de Bienestar, se encontró que el recorte a insumos en papelería fue del 98% por lo que “los funcionarios tienen que hacer una vaquita para sacar su chamba”.

Sin embargo, señala que “la austeridad ha sido selectiva” pues mientras se desmantela lo público y “hay personas con doble jornada ganando menos, en tanto “el gobierno de AMLO ha gastado más que el Enrique Peña Nieto”.

En un comparativo de 2018 y 2022, el 3% más de gasto lo llevó la administración de López Obrador, Para el 2023 dijo “habrá un aumento de 16% el gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de presupuesto, pero los recortes para la administración pública continuarán.

“Demostramos que la austeridad cuesta, no es un ahorro, es dejar solos a los ciudadanos en el mantenimiento carretero, que han aumentado las muertes y los accidentes carreteros; en 2021 se registraron 15 mil accidentes carreteros que aumentaron en 22% en comparación con 2018”.

En los últimos cuatro años los funcionarios de la SCT reportaron que no les autorizaron plazas para contratar médicos que hicieran exámenes a los choferes, que las básculas que pesan las cargas no servían, no había viáticos para funcionarios que realizan revisiones, todo eso tenía que ver con la política de austeridad que no es un ahorro, “significa abandonar a los ciudadanos y desmantelar el sistema público”.

¿Dónde está el dinero? "En las obras faraónicas que terminaron costando más del doble o el triple presupuestado al inicio de la administración", cuando todo lo que hay es menos funcionarios y por ende menor eficiencia en la atención ciudadana. "Y no hemos visto el recorte a las dependencias hackeadas", adelantó.