Pinocho, más de mil días de rodaje: Guillermo del Toro

Pinocho sale de la idea de que ser padre o ser hijo es una lección fundamental, a veces dolorosa y a los 58 años quiero transmitir con mucho amor, la desobediencia como algo necesario, "padres e hijos imperfectos que se pueden amar en medio del breve momento que es la vida", compartió el cineasta Guillermo del Toro.

Netflix

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, confesó "El Pinocho de Disney ha estado conmigo desde niño, me dejó claro que el universo era aterrador y que habría que interpretarlo".









"Los niños nacen en la verdad y el último momento que tenemos para decirla es la adolescencia", "lo padres no sabemos escuchar", "los hijos si saben hablar y saben decir lo que está mal" "Pinocho viene a salvar a Geppetto y al grillo".



Sobre la polarización, Del Toro dijo "no se si a nivel cronológico vamos a salvarnos unos a otros, a tiempo, pero de que vamos a tener la claridad en algún momento de que estábamos todos juntos, y que no éramos diferentes y que no éramos los unos y los otros va a llegar ese momento de iluminación, si llega a tiempo para salvarnos como especie, no lo sé".

El arte es una invocación, y "Pinocho es una invocación a la unión, a la imperfección, a la desobediencia, a la unidad, al amor y basta con eso para que cambie un poco el mundo", "el ignorar, el no verte, no tener reflejo es mortal".

Compartió que fue una animación que "nos llevó mil días de rodaje 60 equipos técnicos generando segundos al día", pero "es más realista emocional y profunda menos para niños" con una cualidad actoral única en la historia de stop motion que es cálida en pantalla.