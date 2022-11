'La Barbie' no quedó en libertad en EEUU, está bajo custodia: Esquivel

Édgar Valdéz Villarreal alias 'La Barbie' no salió de prisión como apuntaron algunos medios mexicanos, que hacen este tipo de 'películas' "porque ya no investigan, no reportean y se dejan llevar por medios patito", señaló Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que cuando las autoridades mueven de lugar a un delincuente sentenciado, tienen que dar de baja su registro en la prisión donde se encontraba, "pero se encuentra bajo la vigilancia de las autoridades de Estados Unidos, porque lo están moviendo los marshalls o alguaciles".

Señaló que es un acto administrativo común, tanto que sucedía lo mismo cuando trasladaban a 'El Chapo' Guzmán a su juicio.

Agregó que nadie va a informar dónde se encuentra en estos momentos 'La Barbie' porque es testigo protegido, aunque se puede especular desde algo simple hasta que está siendo preparado para ir a un tribunal a testificar contra un narcotraficante.

"Se viene el juicio de García Luna, ata cabos, pero eso no significa que quedó en libertad, tiene que cumplir su sentencia. Una prisión no puede revocar la decisión de cárcel que le dictó un juez federal y sabes que en Estados Unidos a un juez federal no lo toca ni el propio presidente".

Esquivel también aclaró que Valdéz Villarreal no puede acceder a un acuerdo de protección como 'El Vicentillo', hijo de 'El Mayo' Zambada, sino hasta que cumpla el total de su condena, lo que ocurrirá en el 2056.