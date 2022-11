Me encantaría recibir más premios; el Nobel nunca lo ganaré: Margo Glantz

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que el que le otorguen el Premio Carlos Fuentes a los 92 años de edad es un reconocimiento a una creación literaria muy larga, aunque haya empezado su trabajo de ficción a los 47 años de edad.

Compartió que en su vida no existió un momento o visión clave de que pudiera estar entre nombres como el del mismo Carlos Fuentes, Juan José Arreola, Juan Rulfo y otros que publicaron libros muy importantes en la década de los 50.

"Siempre pensé que tenía que escribir y cuando logré escribir de una manera que a mi me parecía fundamental, que era la única manera en que yo podía expresarme lo hice, y seguí haciéndolo, no pensé que fuera un momento clave pero no fue una concertación consciente. Fue un trabajo que fui haciendo a lo largo de los años y que fue dado frutos".

Finalmente, la escritora Margo Glantz señaló que por el momento está en un receso en la actividad literaria y aunque está más cerca de la muerte "mientras sigo tan atenta y lúcida creo como estaba yo a los 50".