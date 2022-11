Reforma al INE no será aprobada como la envío el presidente: Jaime Cárdenas

La polémica reforma al INE no será aprobada tal cual la ha enviado el presidente, su visión es negativa al Instituto, sin embargo, considero que lo que busca es darle legitimidad de convocatoria al organismo, afirmó el ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas.

El presidente siempre ha hablado de fraude electoral, en particular del 2006 por lo que su visión del INE es muy negativa, señaló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco; Cárdenas recordó que los consejeros y magistrados eran designados bajo una modalidad de reparto de cuotas de partidos mayoritarios.

Por ello el presidente estima que debe haber una nueva legitimidad democrática emanada de los ciudadanos; además del tema persistente de la austeridad, que viene reclamando al INE desde que era consejero del PRD.

Compartió que la elección de consejeros y magistrados por ciudadanos "puede ser una buena idea siempre, y cuando se dé una manera distinta", y sugiere que las propuestas de candidatos, se dé a partir de sus méritos que pueden ser presentados a la ciudadanía en tiempos del Estado, así como sostener exámenes que realice alguna institución de confianza y finalmente un sorteo entre los mejores aspirantes a esos cargos.

En el pasado "cuando somos designados es evidente que somos resultado de un acuerdo partidista, cuando fui consejero hubo pacto (PAN, PRI y PRD", hubo personas valiosas que fueron vetadas por ser próximos a un partido".

"Hay un sistema de cuotas para designación de magistrados y consejeros que a muchos no les parece", "Ahí hay razón, sin embargo, no me gusta que -el presidente- tenga injerencia en la designación de consejeros y magistrados", por lo que reiteró "la elección debe ser meritocrática", sin campañas ni apoyo partidista.