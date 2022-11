Nuevo vigor en América Latina con triunfo de Lula: Beatriz Paredes

Hay una tendencia muy triste de división profunda en Brasil, tendremos que desarrollar talento para reunir a las sociedades sin desconocer la desigualdad, afirma la ex embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel, tras el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva, con el que augura un nuevo vigor para América Latina.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la senadora recordó el discurso de Lula al que calificó de conciliador al tender la mano a los que no votaron por él, "como un genuino demócrata", "ojalá el llamado no caíga en odios sordos".

Reconoció que "es un gran dirigente social, sencillo accesible cálido una característica de un dirigente sindical que comprende la necesidad de la inversión" la que dijo reflejó en su primer y refrenda ahora al llevar a Geraldo Alkmin como vicepresidente, un destacado tecnócrata financiero.

Lo que dijo, "refleja disposición a la apertura y dialogo sin dejar de tener un compromiso con los trabajadores" y "tener una visión muy clara de la región y su fuerza".

Paredes recordó las diferencias abismales entre clases sociales que afirma "deben tener una voluntad constante", sin embargo dijo "no me parecen tan insalvables las fracturas, si las Fuerzas Armadas Brasileñas actúan como deben,... con apego a la Constitución, una de las primeras figuras empieza a resolverse".

Señaló a pesar de que los dueños de agronegocios y grandes empresarios de Sao Paulo se inclinaron por Bolsonaro, "si Lula no atenta contra la inversión, eso también podrá resolverse".

En relación con México

La senadora y ex embajadora de México en Brasil, afirmó "yo no compararía lo que sucede en México con lo que está sucediendo en América del Sur, hay un conjunto de hechos que tiene que ver con las izquierdas históricas, aquí hay algún conjunto de hechos que no corresponden a lo que yo denominaría izquierda".

Sin embrago reconoció que "habrá un nuevo vigor del latinoamericanismo", "es importante que México no pierda el contacto con América Latina".

Finalmente, resaltó que "Lula ganó la presidencia, pero el congreso y gubernaturas están muy divididas", "la primera gran tarea de la administración brasileña va a ser tender puentes y articular la gobernabilidad democrática", concluyó.