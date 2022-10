Caso de Pío López Obrador queda cerrado: Pablo Hernández Romo

La Fiscalía en Delitos Electorales, resolvió que el dato de prueba principal en el caso de Pío López Obrador, es un video que fue ilícitamente obtenido, por lo que no se puede seguir investigando, y los otros datos de prueba no ameritan acción penal, afirma su abogado Pablo Hernández Romo, no obstante, confirma, “lo que se ve en los videos es totalmente cierto”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el abogado afirmó “él -Pío- lo dijo, igual que Andrés Manuel habían recibido dinero y lo habían utilizado para el movimiento”, pero es imposible que en cualquier caso un video obtenido ilegalmente y su difusión puedan se utilizados en un proceso penal.

Por ello afirma “el caso de Pío López Obrador al igual que el de David León quedan cerrados”.

No obstante, señala que siguen vigentes las denuncias presentadas por Pío ante la Fiscalía General de la República en contra de David León, por haberlo grabado ilegalmente, en contra de Carlos Loret de Mola por haber difundido ilegalmente los videos y contra José Agustín Ortiz Pichetti, por un delito contra la administración de justicia contra servidores públicos, respecto a la dilación en la investigación en la que no se hizo nada durante año y medio.

Ante tal situación, el abogado, confirma que Pio urge a Ministerio Público a proceder, pues señala, “en casi dos años no ha hecho absolutamente nadad”.

Pio dijo, está muy contento por la determinación de la carpeta luego del amparo por inactividad absoluta contra el ministerio público, tras más de un año y tres meses, afirmó.