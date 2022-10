Familiares de niños intoxicados en Chiapas exigen respuestas

Taquicardia, fatiga y recaídas a consecuencia de alucinaciones, son algunos de los síntomas que persisten en una niña de 12 años, intoxicada en una escuela de Bochil, Chiapas, compartió Elizabeth, familiar de al menos cinco de los menores afectados, en Así el Weso.

En entrevista con Karla Santillán y Luis Ávila, detalló que en mayo la pequeña ya les había referido un malestar al comer una dona en la cafetería, lo que causó el desmayo de cinco menores.

Los cinco niños de su familia afectados en esta ocasión, les dijeron que consumieron brownies y a veces consumían tortas, pero en esta ocasión compraron una dona, consumieron agua y un chocolate, pero el malestar comenzó con el agua.

Detalló que a los cinco minutos de beber el litro completo de agua después de jugar, la pequeña comenzó a sentirse mal, muy nerviosa, y que alguien dentro de la escuela, aún no identificado, les habría dicho a los menores que desecharan el agua en uno de los árboles del plantel.

También compartió que algunos alumnos vieron entrar a otros en el salón de clases cuando estaban en el recreo, por lo que los familiares no descartan que uno de los alumnos pueda estar llevando sustancias.

Elizabeth compartió que los papás están muy enojados con las declaraciones de la Fiscalía, porque no es posible que diga que no es nada, o que fue una sustancia azul cuando los niños no notaron ninguna coloración extraña, finalizó.