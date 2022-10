Lo que dice Elena Chávez en su libro, me consta: Guadalupe Acosta Naranjo

Lo que Elena Chávez dice, me consta, mucha gente entregaba dinero de manera voluntaria a Andrés Manuel porque creían que la suya era una lucha justa, afirma el fundador del Frente Cívico Nacional, Unid@s y diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Acosta Naranjo detalló que la autora de “El rey del cash”, le buscó hace seis meses para platicarle del proyecto y dar su su testimonio, “lo pensé dos veces por el que presidente es muy rencoroso, muy vengativo, pregúntale a Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca”.

No obstante, ahora refiere “nuestro testimonio no sirve, no vale a diferencia que el de Emilio Lozoya”.

Mucha gente entregaba recursos de manera voluntaria, dijo, pero “otros no lo hacían voluntariamente, como en el caso de Delfina en Texcoco. Un modus operandi no desapareció, ha crecido y es poco a lo que hoy se vive”.

“Ahora las pintas son por Claudia, y sale del dinero de Claudia de su bolsa, ese modelo existe y se multiplica en violaciones constitucionales”, señaló

Acosta reiteró “La mía es una testimonial con valor judicial”, pruebas dijo, están los videos de Pío y Bejarano por lo que aseguró “estoy dispuesto a ir al detector de mentiras” asegurando que su testimonio no lo inculpa y que los 320 millones de pesos que entregó al presidente, eran de prerrogativa electoral.

El ex presidente nacional del PRD afirmó “muchas veces le dije que no a Andrés Manuel, ese es mi relato…, por eso rompimos con Andrés Manuel” y recordó que en 2006 el propio Andrés Manuel le pidió pagar el templete y lonas del mitin a lo que se negó y “terminamos en tribunales por que era un gasto irregular”, dijo.

Unid@s un nuevo bloque opositor

Guadalupe Acosta Naranjo dijo sobre Unid@s que es un intento de organizar a quienes no tienen tareas partidarias para buscar ampliar una candidatura incluyendo MC.

Detalló que se elaborará un programa con foros temáticos en los próximos 4 meses, para crear una propuesta con la participación de la gente en los foros a realizarse en todo el país y “que la gente se equivoque o atine para dar legitimidad a la elección”.

El primer reto dijo es la “defensa del INE, porque se viene un ataque” y tener un candidato de unidad, pues señaló que en Morena la elección será “dedazo envuelto en encuesta”.

Incluso dijo el INE estaría dispuesto a organizar la elección de Unid@s a través de urnas, candidatos de partido o sin partido. Sobre la manera de financiar su movimiento dijo, será “mil de mil” cada mes, lo que dijo “nos sirve y será plenamente supervisado para mantener nuestras actividades”.