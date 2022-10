Hay mucho ruido alrededor del presidente: Tatiana Clouthier

"Dificultad por lograr los objetivos a los estaba obligada a entregar cuentas", lentitud en los procesos para dar resultados, ya no estaba sumando desde el espacio donde estaba, reiteró Tatiana Couthier como los motivos para su renuncia a la Secretaría de Economía.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la ex titular de la SE, especificó que desde el mes de julio el presidente tuvo conocimiento de la renuncia de la ex secretaria de Economía, por lo que afirmó, su renuncia no tuvo que ver con la seguridad, "no quería que se hicieran especulaciones", de ahí la fecha, "no es que abriera la puerta y saliera corriendo".

A seis días de su salida de la SE, Clouthier aseguró que su compromiso siempre ha sido hacer lo que le corresponde y cumplió cabalmente con lo que le correspondía, como la política industrial, en la que dijo "es una ruta que se va a hacer con Tatiana o sin Tatiana"; específicamente en la relación con Estados Unidos y los semiconductores, dijo "la ruta está marcada".

Reiteró que, alrededor del presidente "hay mucho ruido a veces que no permite que se escuche algún tema que es fundamental para tomar una decisión con un ámbito mucho más amplio", expresión por la que se disculpó si lastimó a alguien.

Tras su salida dijo que no ha tenido invitaciones de partido alguno, y este fin de año lo dedicará a pensar, "Vivo en Nuevo León, no es mi futuro, es mi presente" afirmó, e invitó a que cada ciudadano sume desde su lugar.

Finalmente, bromeó sobre el seguimiento en redes que le hicieron al retiro de Palacio Nacional.