En seguridad no hay voluntad política de cumplir: Claudia Ruiz Massieu

Tras la sesión histórica del Senado de lo que consideró “un tema no acabado y con un pobre nivel de argumentos de la oposición”, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, reiteró su negativa al dictamen aprobado para la prolongación de la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, con el voto a favor de 9 legisladores de su partido, señalando “cada quien responderá por su voto”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Ruiz Massieu dijo que “no hay voluntad política de cumplir en materia de seguridad, “pese al esfuerzo no se modifica lo esencial, de manera automática se concedió la prórroga”.

Señaló la falta de diagnóstico, calendarización, plan concreto de fortalecimiento en el dictamen y aseguró que “no se han ganado la confianza por que no han cumplido una sola de las cosas pactadas en 2019”, como la consolidación de una Guardia Nacional como policía civil y el fortalecimiento de policías locales.

Mi encrucijada es si me atrevo, con valentía, a ejercer un voto que refleje mis convicciones. Y sí, sí me atrevo. Votaré inequívocamente en contra de militarizar al país. pic.twitter.com/fGY2wvXJHv — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) October 5, 2022

Por ello, señaló a Morena de quitar el carácter civil y llegar al límite transfiriendo la Guardia Nacional al Ejército.

Aseguró que “en el PRI, no hay una ruptura” y adelantó temas de la agenda legislativa y en la SCJN e hizo un llamado a la reflexión profunda de lo que se ha hecho en el país en materia de seguridad, afirmando “lo que hemos hecho en el país en los últimos 30 años no funcionado”.

Pegassus

Respecto al espionaje revelado del Ejército, afirmó, “yo no tengo un dato que me diga que he sido espiada, sin embargo, todo el mundo actuamos bajo la suposición de que esto puede suceder”.

Y apuntó que esto abona al clima de desconfianza en el avance del gobierno contra la violencia e impunidad.

Finalmente dijo que levantaría la mano para las elecciones presidenciales del 2024, “siempre y cuando se pudiera construir una oferta que diga a la ciudadanía hay alternativas”, en una alianza y con un proyecto claro, concluyó.