Rojstar is in da house! Este tiktoker anda con todo en el mundo del lips sync y nos les enseña sus trucos.

Seguramente ustedes también se han carcajeado con: “!No es diario wei!” o hasta me han culpado de que Lady Gaga no quiera regresar a México, pero es que yo también lo amo y hoy nos va a enseñar a hacer lip sync, Rojstar is in da house!

EL HIT DE TIKTOK ROJSTAR

Mejor conocido como “Rojstar” o Rojo, por su color de pelo y por la canción “Pequeño gran rockstar”. Estudió Ciencias de la comunicación con especialidad en televisión, y trabajó en televisión algún tiempo antes de dedicarse a la publicidad y redes sociales para algunas empresas.

Poco antes de la pandemia de 2020, dejó su trabajó y su papá estuvo hospitalizado por lo que estaba triste y aburrido en su casa haciendo cuarentena y para distraerse, empezó a experimentar con videos de lip sync. Empezó haciendo videos de las novelas Cuna de Lobos, Rubí y de Pedrito Sola y su error con el anuncio en tele de la mayonesa.

Alrededor de marzo y abril de ese año abrió su cuenta en TikTok, y en agosto sacó la cuenta de Instagram, plataformas que utilizó para subir sus videos de lip sync de fragmentos de videos virales, entrevistas de famosos, fragmentos de telenovelas, series o películas. Actualmente, tiene 236 mil seguidores en Instagram y más de 441 mil en Tik Tok.

SUS MEJORES LIP SYNCS…

Martha Debayle

Niñas hablando inglés

Casilda de la novela “Amarte es mi pecado”

Yordi Rosado y Martha Higareda

Rubí

La candidata

Paulina Rubio

Thalia

Gerardo Nuño “Rojstar”, Tik Toker, Creador de contenido, Actor de dramatizaciones y crestomatías.