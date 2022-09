23 mil policías serán cesados de la Guardia Nacional: María Elena Morera

La Guardia Nacional nunca nació como una policía civil, hicieron tontos a miles de policías, de los 39 mil contratados a la fuerza, quedan 23 mil que serán cesados y no dicen qué va a suceder con ellos, señaló la presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera.

En el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco, la activista dijo que es "triste que los mexicanos no exijamos buenas condiciones para los policías en el país, no nos importa que los maten", pues aseguró que 1692 policías han sido asesinados durante este sexenio.

Reclamó al gobierno no poder constituir policías, por el "abandono en que se encuentran", cuando la seguridad tiene que estar en manos civiles, por lo que señaló "la ley aprobada es inconstitucional y seguramente va a ir a la Corte".

Dijo que "estamos en círculo vicioso, no preparamos a´las policías decimos que son malas entonces que entre el Ejército", pero aseguró que éste "no está para resolver problemas tan sencillos, los ciudadanos no tienen quien los defienda". "Estos tres años han sido una simulación, inscribieron de manera forzada a la marina y ejército y no tuvieron formación como policías".

¿Qué hubiera pasado si le hubieran asignado el presupuesto dado al Ejército a la policía? Estaríamos en buen camino, señaló.

Finalmente, aseguró "Miliares no están capacitados para decidir, por eso matan a la gente... ¿Por qué la necedad del presidente?" y señaló que con la actual secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez "nunca contestó la llamada, no tuvimos interlocución con ella".