Difícil disfrazar fisuras de Morena ante sucesión: Jesús Silva-Herzog M.

Este es el último tramo del poder pleno del presidente, la política empieza a girar más hacia el futuro que hacia el presente, con la especulación de relevo presidencial, que lo que él puede ofrecer, señala el analista político y académico, Jesús Silva Herzog Márquez.

Afirma en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que, por una parte vemos un presidente que sigue teniendo un apoyo sólido de acuerdo a ciertos patrones del presidencialismo cultural, pero "es difícil de disfrazar que dentro de Morena hay fisuras naturales ante la sucesión".

La estrategia polarizarte de Andrés Manuel López Obrador, al definir quién están conmigo y quiénes del otro lado, tiene que ver con la preparación de una campaña abierta en muchos sentidos.

Y por otro afirma que "sus motores discursivos se apagaron" cuando se hablaba de proyectos especiales como Dos Bocas, ya no tiene la ratificación de mandato, ni cifras de la cuales sentirse orgulloso después de 4 años de gestión, "recurre a su mantra del informe, no somos iguales".

Respecto a la oposición dijo "no he visto absolutamente", la alianza de la que se hablaba hace un par de meses se vio descolocada con el golpe al presidente del PRI que ha sido durísimo, "las encuestas nos dicen que no se ve dice no se ve ninguna referencia de alternativa atractiva en las oposiciones".

Refirió la encuesta de Reforma y señaló que "si las elecciones fueran ahora no habría absolutamente ninguna competencia, tendría el camino libra Morena para quedarse otros seis años y con buena presencia en otros espacios", dijo.