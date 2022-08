¿Quién fue Mijaíl Gorbachov?

El último líder de la Unión Soviética, murió ayer a los 91 años, Mijaíl Gorbachov, fue un líder joven que reconoció que el comunismo no funciona, quien llegó para hacer reformas profundas como la Perestroika, y glásnost -transformación y transparencia-, ya que la política interior no daba resultados para satisfacer las necesidades básicas de la gente, compartió la ex embajadora de Polonia en México Beata Wojna.

Otra arista de su aportación y relevancia desde la perspectiva histórica fue el rechazo al uso de las Fuerzas Armadas cuando países como Polonia Checoslovaquia y República Democrática de Alemania comenzaron a hacer sus propias transformaciones del comunismo hacia la democracia; a diferencia de otros líderes, lo que permitió la caída del comunismo en los países del bloque y desmembramiento de la Unión Soviética en 1991.

Recordó el mensaje de tristeza de Gorbachov con la desaparición de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, con la que arrancaba la transformación.

"Él no se equivocó, la Unión Soviética en los años 80 era un país totalmente devastado desde el punto de vista económico, sin soluciones viables"; sin embargo, señala las reformas llegan tarde y fracasa en el comunismo, a diferencia de la República Popular de China, Rusia que con anticipación introdujo cambios y flexibilidad que la han llevado a ser la potencia que es hoy.

La Federación Rusa ve a Gorbachov como un líder que llevó al caos a la Unión Soviética, muchos rusos incluidos Putin, no valoran la herencia de Gorbachov, porque el resultado de su política fue la desaparición de la Unión Soviética.

Y aunque afirma que la relación entre Putin y Gorbachov era al inicio de acercamiento, en 2011 Putin comienza su crítica, cuando Gorbachov señala que la democracia es el camino para Rusia.

Han pasado 30 años, que han llevado a la Federación Rusa a una situación crítica en conflicto con la mitad del mundo, lo que significa para la población un regreso al pasado, con censura de productos y bloque de occidente que equivalen al 40 del PIB de Rusia, señaló.

El mensaje de condolencias del Kremlin a la muerte de Gorbachov, señala Wojna, es reconociendo que era un hombre de Estado importante, pero nada más.

En el caso de la embajada de Rusia en México también es frío, señala tras la pérdida de un hombre que, con su llegada al poder en la fase caliente de la Guerra Fría, llevó al plano internacional las conversaciones para limitar el potencial nuclear, un respiro a las relaciones internacionales, aunque nunca se pensó que también llegaría la caída de la Unión Soviética.