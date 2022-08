El gobierno no quiere heredar inseguridad: Rosa Icela Rodríguez

Previo al cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la incidencia delictiva a nivel general ha tenido una baja histórica de 81%, 51 en homicidio y en robo ha bajado un 23%.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la titular de seguridad afirmó que se ha realizado un gran número de detenciones, en todo el país y aunque reconoció que en dos años el número de homicidios no había bajado, el índice ha comenzado a reducirse y se trabaja para mejorar los índices.

Sobre la propuesta del Ejecutivo Federal de militarizar la Guardia Nacional dijo "tiene razón, cuando aún vemos zonas en las que falta bajar la incidencia delictiva" y que "el reto es un paso que puede dar la Guardia Nacional", por lo que afirmó "lo mejor es que este cuerpo permanezca perteneciendo al as secretaría de la Defensa, con miras a la disciplina y profesionalización".

"El gobierno no quiere heredar inseguridad", dijo, pero será "la Cámara de Diputados y en todo caso la Suprema Corte la encargada de determinar la constitucionalidad no de la propuesta del presidente". "No queremos que se tomen más medidas políticas que una necesidad de la población frente a la inseguridad".

Finalmente reconoció el trabajo coordinando de elementos y gobiernos sin importar de qué partido, ha llevado a la detención de más de 2 mil objetivos criminales, decomisos de fentanilo superiores a los de la administración pasada, así como cocaína y armamento, con los que restan herramientas a la delincuencia.

Por ello pidió confianza en el gabinete de Seguridad y pues afirmó "no tiene implicaciones con el crimen organizado, no tenemos ninguna complicidad", estamos trabajando, concluyó.