Murillo Karam pide una salida sólida, no una rápida: abogado

El exprocurador Jesús Murillo Karam está confiado en que se va a aclarar la situación de las acusaciones en su contra por el Caso Ayotzinapa. Dijo a su defensa que no quiere una salida rápida, sino una salida sólida de este asunto, por lo que si tiene que quedarse más tiempo en prisión preventiva para que se resuelva correctamente, lo hará, compartió Antonio López, abogado defensor de Murillo Karam, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, aseguró que lo que sí le preocupa a quien fuera procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es que esta situación genere impunidad en las personas que encarceló por estos "atroces" hechos.

El abogado defensor descartó que se haya violentado el proceso contra su cliente, sino que se han tomado algunas determinaciones con las que no están de acuerdo y las impugnarán, pues considera que la FGR no tiene un caso sólido en su contra y, de acuerdo con la Constitución, no se pueden tomar sus viejas conferencias como una confesión.

Finalmente, dijo que Murillo Karam es un hombre de leyes, quien confía en la justicia mexicana y en la de esta administración, por lo que solo pide atender este asunto de manera jurídica.