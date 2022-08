Alejandro Murat me espía, tiene hackeado mi celular: Ma. Elena Ríos

"Mira Alejandro Murat ¿me estas escuchando? porque me espías y tiene hackeado mi celular porque sabes dónde estoy siempre", así fue el reclamo que la saxofonista María Elena Ríos hizo al gobernador de Oaxaca a quien culpa de tener una deuda por la suspensión de tratamientos médicos a los que se ha visto sujeta tras la agresión de Juan Antonio Vera.

Tras conocer un comunicado emitido por el gobierno de Oaxaca, en los micrófonos de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Ríos reclamó al gobernador, "En ningún momento has rendido un informe a la CNDH, no has tenido ni las agallas de mirarme a la cara y decirme que no quieres cumplir, me anduviste buscando para que te viera a solas quería sobornarme, lo único que te he pedido este tiempo es que encarceles a tu cómplice y socio del huachicol Juan Antonio Vera Hernández y que declinen bien mi carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República".

Refirió que desde noviembre de 2019 el gobernador y su esposa se comprometieron a pagar sus tratamientos que agradece, pero ahora fueron suspendidos tras su manifestación en la Guelaguetza.

Más de 150 mil pesos es el monto del adeudo que tiene la saxofonista en tarjetas de crédito con las que ha pagado los tratamientos que posteriormente le son reembolsados por el gobierno; sin embargo, refiere que las abogadas de Murat reciente mente le dijeron que no les serán pagados, pese a tener cirugías pendientes.

Por ello su reclamo principal es "necesito que me reembolsen ese dinero y le den continuidad a mi caso", y se despidió no sin antes señal a Alejandro Murat como "ratero, cobarde y así quiere ser presidente".