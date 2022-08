Benjamín “N” pasará 10 años en prisión por envenenar a perritos rescatistas

El pasado 13 de junio, Benjamín "N", sabiendo que los embutidos eran premios para los perritos rescatistas Athos y Tango los envenenó, comparte la abogada penalista Mónica Huerta, quien llevó el caso de los perritos voluntarios de la Cruz Roja.

La abogada detalló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que el asesino, vecino de los dueños de los perritos sabía sus actividades y fue en una jardinera en donde colocó salchichas envenenadas que comieron Athos, Tango, y otro perrito que lograron recuperar.

Tras 14 meses, el día de ayer, con pruebas objetivas y científicas se culminó el caso con una condena de 10 años seis meses de prisión para el hombre, por el delito en contra de animales.

Benjamín "N " tendrá que pagar una multa de aproximadamente 115 mil pesos y reparación del daño de 2.4 millones de pesos.

La abogada refirió que el hombre se guardó su derecho a declarar, pero los testimonios lo señalan como una persona molesta con la vida y falto de empatía con los animales y las personas.

Señaló que los casos de agresión a los animales se han normalizado, México es uno de los países con mayor maltrato animal, donde le restan el valor a los animales y en este caso, no se hubiera llegado a esta sentencia si no se contemplara en el Código Penal la protección de animales en Querétaro desde 2014, además de que no hay especialistas para obtener las pruebas objetivas.

No obstante, reconoció que en este caso la autoridad atrajo a los profesionistas necesarios para comprobar el delito y que trabajarán en los casos que tiene similares a éste.