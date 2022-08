La "Estafa Maestra" sigue impune: Daniel Moreno

Rosario Robles llevaba tres años en la cárcel acusada de ejercicio indebido de la función pública, fue ingresada a la cárcel porque se temía que se pudiera fugar, pero "cárcel nunca es sinónimo de justicia" y la "Estafa maestra" sigue quedando impune, señaló el periodista y director de "Animal Político", Daniel Moreno.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Moreno recordó que hace tres años Alejandro Gertz Manero declaró que "la Estafa maestra se iba a investigar como crimen de Estado, lo que ha quedado en nada" no hay detenidos y no se han recuperado los fondos.

Señaló que Robles no fue acusada de desvío sino de no haber informado a su jefe, Enrique Peña Nieto de las irregularidades ocurridas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedatu) cuando ella la dirigía, por lo que "la Estafa Maestra es un delito que sigue quedando impune no solo en el caso de Rosario, sino en el caso de todos los demás involucrados".

Es difícil no considerar en su caso el tinte político, que violó la presunción de inocencia, bajo el argumento de "se va a escapar", así como una licencia de manejo con dirección distinta a la manifestada.

La Fiscalía cambió de opinión, valoró su estado de salud y las medidas de seguridad que garantizan su presencia en el proceso por lo que solicitó al juez modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Hecho que tendrá que explicar la propia Fiscalía después de tres años, señaló.

Finalmente recalcó que en México se tiene registro de 130 mil detenidos por prisión preventiva, inocentes ante la ley que usa la figura para meterlos a la cárcel sin juicio, y la impunidad sigue en 95% de los delitos y aunque no se puede hablar de inocencia o culpabilidad en el caso de Robles, ella también fue ejemplo del abuso de la prisión preventiva de las autoridades.