“Demostraré mi inocencia”, dice Rosario Robles al salir de prisión

Con suéter rojo y un cubrebocas multicolor, fundiendo en un abrazo con su hija Mariana Moguel, la noche de este viernes salió de la cárcel de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles.

Con la voz entrecortada dijo que disfrutará de la libertad y demostrará que es inocente.

“Quiero disfrutar a mi hija, a mi familia, a mis amigos que aquí están también, les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar”, indicó.

En declaraciones al atravesar las rejas de la cárcel, la ex funcionaria también dijo: "me llevo esta causa como una causa más de las que he luchado en el país para que se visibilice lo absurdo qué hay en el sistema penitenciario, creo que tengo posibilidades de ser una voz para que esto se modernice para que esté acorde con el sistema penal que está a favor de los derechos humanos”,

Un juez federal otorgó la libertad provisional a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por lo que abandonó penal femenil de Santa Martha, en donde estuvo presa desde hace tres años.

En audiencia celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez Ganther Alejando Villar Ceballos concedió el cambio de medida a la también extitular de Sedatu, acusada de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

Robles Berlanga se acogió a un criterio de oportunidad.

En consecuencia, Robles Berlanga tendrá que firmar su asistencia cada 15 días donde el ministerio público federal le indique; en tanto, el juez le prohibió salir del país.

A Rosario Robles Berlanga se le acusó del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.

Se le señala por un daño al erario de más de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de la Sedesol y Sedatu, acción que fue llamada periodísticamente como “La estafa maestra”.