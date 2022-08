10 millones de colombianos fueron víctimas de violaciones: Carlos Beristain

Las comisiones de la verdad son de carácter extrajudicial, tratan de hacer frente a un pasado de graves violaciones de derechos humanos, en los cuales los derechos de las víctimas no han sido reconocidos, se ha mentido, no se ha investigado, no hay claridad sobre las violaciones cometidas, compartió el integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, Carlos Martín Beristain

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que la Comisión de la Verdad forma parte de un sistema junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano.

Detalló que entre las responsabilidades de la Comisión está documentar el impacto humano y social que ha dejado el conflicto y la no repetición como ha pasado en los últimos 40 años; por ello está conformada por 11 comisionados electos por expertos nacionales e internacionales, pues afirma “su legitimidad es clave” así como la metodología que da voz a las víctimas de las FARC, de paramilitares, de aparato de Estado e incluso de empresas.

Aquí todos los detalles de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia https://t.co/AXxOkmXnWt — Así Las Cosas (@asilascosasw) August 18, 2022

Afirmó que “toda la gente que han querido ha sido escuchada para que la verdad tenga dimensión incluyente” por lo cual el Informe de la Comisión de la Verdad, está conformado por 10 volúmenes con las violaciones cometidas en el marco de conflicto armado.

Detalló que 10 millones de colombianos fueron víctimas del conflicto armado que duró por tantos años dejando una gran herida, debido a factores como guerrillas que hicieron de la gente su objetivo, el paramilitarismo responsable del 60% de las víctimas, entramados políticos, modelo de seguridad que no está hecho para la paz, desigualdad en la propiedad de la tierra, penetración del narcotráfico en todos los sectores, financiamiento de paramilitares, y la impunidad.

México y Colombia

"México se colombianiza y Colombia se mexicaniza", es una forma de calificar a los países en el sentido negativo, con violencia, narcotráfico y desapariciones, sin embargo, afirma que tiene que haber un aprendizaje entre ambos países e instituciones para reconocer las formas de salir del conflicto, pese a la diferencia entre estos.

La violencia masiva contra la población es un símil en el que tiene que haber un aprendizaje de las experiencias de Colombia.

Hoy dijo “estamos en un momento diferente, con un acuerdo de paz con una voluntad política mostrada por el gobierno de ampliar ese proceso de paz al ELN y a otros grupos; someter a otros grupos ligados al narcotráfico y paramilitarismo”, señaló.

Lo que viene para Colombia, conforme a los hallazgos y recomendaciones, es buscar que la gente se apropie de ellas y el gobierno las haga valer. En tanto el Comité está formado y empezará a dar seguimiento para ello y hará recomendaciones cada seis meses durante siete años. “La muestra pública de voluntad del nuevo gobierno es un signo de esperanza”