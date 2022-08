Seguirá violencia contra la prensa si la federación no la reconoce

Que el presidente se jacte de que él no ordena censurar o acotar a la prensa, no significa que no suceda en el país que gobierna, "es un discurso que no tiene ni pies ni cabeza de realidad", dijo Darío Ramírez, periodista, defensor de la libertad de expresión y colaborador de Así el Weso.

Señaló que, como en los dos sexenios anteriores, las autoridades no asumen ninguna responsabilidad ante la violencia contra los periodistas ni lo toman como un hecho grave, lo que, sin duda, afectará al derecho a la información.

Solo puedo augurar que los periodistas van a seguir teniendo más miedo, van a seguir haciendo menos periodismo y eso evidentemente afectará al derecho a la información de la sociedad

Respecto a la mención en tono burlón que hizo Vilchis de la periodista Reyna Haydée, quien huyó del país por cuestiones de seguridad, "me parece grosero, cobarde, que la señorita Vilchis diga, en un tono burlón, que ahora está en España casi casi que de vacaciones".