Las urgencias veterinarias más comunes

Héctor Sánchez, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, 40 años de experiencia en Medicina Veterinaria de pequeñas especies y fundador de “Animal Hospital de Bosques de las Lomas”.

Cada 2.5 segundos se atiende una urgencia veterinaria en Estados Unidos y 1 de cada 3 animales de compañía necesita atención de emergencia veterinaria cada año

En México, siete de cada 10 hogares tienen un animal de compañía

De acuerdo con cifras del INEGI, sólo 42% de los dueños los llevan al veterinario y 33% nunca lo ha hecho

México es el país de la región de América Latina con el mayor número de perros, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país

Para el propietario o cuidador, puede ser difícil saber cuando el problema de salud de su mascota es realmente peligroso y si necesita tratamiento, por esto hay que saber valorar cuándo y cómo ayudar a nuestro animal de compañía hasta recibir atención médica veterinaria.

Los tipos de emergencias veterinarias más comunes son:

Vómito y diarrea:

Hay que valorar la cantidad de vómito y diarreas presentadas durante las primeras 12 horas ya que son pérdidas electrolíticas importantes

Estos son signos de una serie de problemas posibles, que incluyen irritación u obstrucción del tracto intestinal, ingestión de una sustancia venenosa, disfunción de uno o más órganos internos y una variedad de muchas otras causas.

Traumas:

Estos pueden ser por caídas, mordeduras, accidentes de tránsito y rara vez heridas por arma blanca o de fuego

Hay que valorar el estado mental del animal de compañía, si responde, si camina de forma normal, coloración de sus mucosas, la cual de debe ser rosa, la forma en la que respira y de inmediato llamar a algún hospital veterinario para ir proporcionando datos y anunciar que van en camino

Intoxicación:

Podríamos ver vómitos con sangre, diarreas con sangre, hiperestesia, fotofobia, salivación y tremores, en algunas intoxicaciones y provocar el vómito no es lo más adecuado.

El Centro de Control de Envenenamiento Animal de ASPCA, el pionero en el control de envenenamiento de animales de compañía ha manejado más de 4 millones de casos desde sus inicios en 1945

Estas fueron las 10 principales toxinas de animales de compañía reportadas:

Medicamentos de venta libre, como los analgésicos (ibuprofeno, Tylenol®), pomadas para articulaciones y los suplementos de plantas medicinales.

Medicamentos humanos para el corazón, tiroides, TDAH y medicamentos antidepresivos.

Los alimentos como uvas, pasas, cebolla, ajo y barras proteicas).

El chocolate (67 casos al día)

Productos relacionados con la veterinaria

Artículos del hogar

Rodenticidas (productos para el control de roedores)

Plantas, estos casos han crecido y a menudo, involucran gatos y exposición a lirios

Insecticidas

Productos de jardinería

Dificultades respiratorias:

Los propietarios reportan que su mascota no puede respirar o sienten que se asfixia o presenta tos constante, en ocasiones incluso limita la movilidad en ellos por eso se recomienda ver que no haya nada obstruyendo la vía área, que no haya distensión abdominal

Dificultad para orinar:

Este tipo de alteraciones es común en felinos, en caninos el porcentaje de incidencia es menor

La obstrucción puede ser mortal en las primeras 6 horas

Dilatación vólvulo gástrica:

Este tipo de patología es común en perros de tórax profundo (principalmente razas grandes o gigantes) donde el estómago gira y se tuerce llegando a producir un bloqueo en retorno venoso

Normalmente es más vista después de la cena o durante las madrugadas y en perros viejitos

Vemos dilatación abdominal, intentos de vomitar sin llegar a tener éxito, mucosas pálidas, secas, depresión y dolor

Convulsiones:

En este tipo de alteraciones se recomienda grabar el episodio para saber qué tipo de convulsión está presentado el paciente

No hacer ruidos o estímulos excitatorios que puedan desencadenar otro evento

¿COMO DUEÑO, CÓMO PUEDO AYUDAR AL MOMENTO DE UNA URGENCIA?

Es importante tener esta información para el momento de la llamada o llegada con el veterinario:

¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo?

¿Qué se ha realizado hasta el momento?

Debilidad extrema o incapacidad de movimiento

Ingestión de toxinas o cuerpos extraños

Dificultad respiratoria

Trauma

Sangrado visible

Palidez de mucosas

Incapacidad al orinar

Toma de videos