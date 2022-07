Huelga en Telmex: sindicato exige respetar jubilación a 2 mil plazas

Estallamos la huelga en Telmex este jueves para exigir que la empresa respete el ingreso de 1942 plazas pactadas desde hace tres años, con aspirantes que incluso ya pasaron los exámenes de ingreso de la propia empresa, dijo Israel Quiñones, secretario Nacional de Prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en Así el Weso.

Explicó en entrevista con Enrique Hernández Alcázar, que 'de repente' les dijeron que estas personas no van a ingresar a menos de que se les quite la jubilación, "que es esta petición de no desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo".

Telmex argumenta que ya no puede solventar el costo del Contrato Colectivo de Trabajo con sus ingresos actuales. Sin embargo, Quiñones destacó que el ingreso de dichas vacantes afecta en 0.1% a la empresa "en una prospectiva a 40 años", de acuerdo con un estudio que presentaron en junio.

En materia de la negociación, Israel Quiñones dijo que están a la espera de que se conozcan los resultados de una votación entre los trabajadores de Telmex del país, para ver si aceptan o no la propuesta de la Secretaría del Trabajo, para que se forme un grupo técnico que analice a fondo lo dicho la capacidad económica de Telmex.