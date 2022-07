Exportaciones mexicanas, en riesgo por posible fallo en contra por T-MEC

El llamado a consultas de Estados Unidos a México por sus políticas energéticas es sumamente preocupante y una resolución en contra sería muy costosa por las represalias comerciales en materia arancelaria contra nuestros principales productos de exportación, compartió Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC, en Así el Weso

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que aunque el gobierno mexicano ha insistido en que el sector energético está excluido del T-MEC esto no es así, por lo que Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos contienen elementos que claramente violan varios capítulos del tratado, entre las que está el acotar la capacidad del sector privado de participar en la generación de electricidad, así como discriminar a favor de empresas del Estado.

"Todos estos cambios inciden en la inversión, hacen menos viables las inversiones que ya se hicieron".

Agregó que aunque México es un país soberano y libre de cambiar su constitución, esto no lo exime de las obligaciones del Tratado, por lo que dijo creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaría bien asesorado y no le estarían explicando de manera correcta cada elemento que existe en el tratado en materia de inversión.

Al iniciar este litigio, Estados Unidos muestra que no considera suficiente que México busque salidas específicas en materia energética con empresarios de su país, sino que busca que se cumpla el T-MEC, pese a que la narrativa oficial de la reciente visita del presidente mexicano a Washington fue positiva.

Recordó que el T-MEC está diseñado para tener mecanismos de solución de disputas, por lo que en los próximos 30 días siguen estas consultas y si en 75 días no se encuentra una solución, es muy posible que Estados Unidos solicite un panel al que también se sume Canadá.