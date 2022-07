Debanhi quería vivir, yo solo quiero la verdad: Mario Escobar

Podemos hablar de un feminicidio documentado, Debanhi quería vivir, así lo señaló el señor Mario Escobar, padre de la joven quien afirmó que ayer se demostró con documentos que Debanhi murió por asfixia.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco exigió la renuncia del perito del Semefo de Nuevo León y el coordinador quienes dijo "fueron muy negligentes al declarar caminó cayó y se murió, ellos deberían presentar su denuncia".

ENTREVISTA EN @asilascosasw | Incomprensible e inadmisible que nos brinde información bajo criterios maniqueos, afirma la exsecretaria del Instituto Estatal de las Mujeres en NL, @lealalicia https://t.co/9Sf8Z2T4Sr — W Radio México (@WRADIOMexico) July 19, 2022

Lo que sigue señala es encontrar a los responsables de la muerte de Debahi, pues afirma los resultados de ayer dan la pauta para eso, no se encontró ninguna droga o bebida en los estudios realizados a los restos de su hija pues afirma no se ve tambaleante y traía su cubreboca lo que confirma que ella quería vivir, pero el hecho de que "la mataron y la plantaron" no va a cambiar.

"Yo lo que quiero es la verdad, si hay gente que no puede con el puesto, que renuncie", señaló sobre el fiscal quien dijo se comprometió a encontrar la verdad y aseguró que ha tenido siempre en comunicación con el gobernador de Nuevo León quien le provee de seguridad.