Conmoción y silencio en Japón tras magnicidio de Shinzo Abe

En Tokio hay un silencio muy particular y conmoción generalizada luego del magnicidio del ex Primer Ministro, Shinzo Abe, hay un gran desconcierto y esta sensación muy japonesa de vergüenza colectiva de que esto haya sucedido en Japón a manos de un japonés, compartió Melba Pría, embajadora de México en Japón, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar explicó que no es común que alguien tenga acceso a armas en ese país, donde ni siquiera hay un Ejército sino una suerte de Guardia de Autodefensa, "las armas están prohibidísimas". Además, es poco común que los políticos sufran ataques. "Creo que el pueblo aún no está llorando a su ex Primer Ministro porque no lo puede creer".

De Shinzo Abe, dijo que es un gran político que viene de una familia de políticos muy importante, además de ser el Primer Ministro que estuvo más años en el poder, dos veces Primer Ministro y era todavía muy importante para su partido, razón por la que se encontraba en Nara, apoyando a los políticos jóvenes en campaña, por lo que es una gran pérdida para la estructura política de su partido y del país.

La embajadora Melba Pría compartió además que la bandera de México fue la primer en estar a media asta en Tokio, tras recibir la instrucción directa del canciller Marcelo Ebrard, a quien le informó de inmediato de lo ocurrido.