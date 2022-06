CFE solo cambia de lugar a acosador tras denuncia de víctima

En una resolución interna, la Comisión Federal de Electricidad solo ordenó cambiar de lugar a mi agresor, a quien denuncié por acoso sexual, y quien presume ser amigo personal de Víctor Fuentes, director del SUTERM, compartió "Sofía", trabajadora del CFE durante 23 años, quien está a dos años de jubilarse.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, en Así el Weso, dijo que Gustavo 'N', su agresor, ha recibido otras sanciones administrativas por acoso sexual y laboral contra otros compañeros. De hecho, llegó a un costado de su lugar de trabajo por una resolución similar, acción que describió como "solo cámbialo de lugar y que ataque a otras mujeres ahora".

Al conocer de la denuncia en su contra, el agresor intensificó las agresiones contra Sofía y la amenazó directamente, por lo que contrató a un abogado especializado en acoso sexual, quien interpuso una denuncia penal contra Gustavo 'N'.

Después de ello, las agresiones escalaron a lo físico, pues este sujeto que se ostenta como protegido de Víctor Fuentes, le lanzó un objeto en su lugar de trabajo, que no alcanzó a golpearla porque se agachó. "Al levantarme de mi lugar me miró de una manera retadora, lo increpé pero burlonamente me dijo ‘no era para ti’".

Al interior de la CFE, aún falta la resolución de la Unidad de Responsabilidades y, al exterior, la parte penal que lleva su abogado.