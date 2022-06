Infancias trans

Santiago 14 años de edad, Niño trans.

Cynthia, Mamá de Santiago y administradora de empresas.

Diana Arreola, psicopedagoga por la Universidad Anáhuac.

Según la Organización Mundial de la Salud entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial son personas Trans.

En México hay entre 360 mil y 600 mil personas trans, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020.

En nuestro país el 1.9% de la población mayor a 18 años se identificó como LBT (Lésbica, bisexual y trans).

La Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), reportó que 6 de cada 10 personas LGBTI sufrieron algún tipo de discriminación durante el año pasado.

DEFINICIONES

IDENTIDAD DE GÉNERO: Es con qué género te defines, sin importar los genitales con los que naciste. Ej: Se que soy mujer, aunque nací con pene.

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al modo en que una persona comunica su identidad de género. Ej. Me visto de “X o Y” manera, me comporto o visto como hombre, mujer o una mezcla.

ORIENTACIÓN SEXUAL: La atracción sexual que una persona siente hacía ¿Qué género? Ej; ¿Quién te gusta?

SEXO ASIGNADO: Sexo biológico con el que naciste, pene o vagina. El sexo se asigna al nacer, hace referencia al estado biológico de una persona como hombre o mujer, y se encuentra asociado principalmente con atributos físicos tales como los cromosomas, la prevalencia hormonal y la anatomía interna y externa. Ej. Nací con vagina, soy mujer o nací con pene, soy hombre.

TRANSGÉNERO: Todas las personas que se identifiquen con otro género con el que no nacieron. Ej. Nací con vagina pero en mi cerebro me siento y sé que soy hombre. TRANS es un prefijo derivado del latín que significa “del otro lado”; se usa para decir más allá, sobre o a través y para marcar la transformación o el paso a una situación contraria. El prefijo TRANS se utiliza para abreviar la palabra TRANSGÉNERO.

DIFERENCIA ENTRE TRANSGÉNERO Y TRANSEXUAL:

TRANSGÉNERO: personas que se identifican o expresan con un género distinto a su sexo biológico, pero no quieren hacer modificaciones corporales.

TRANSEXUAL: Personas que modifican su sexo, adquiriendo las características físicas del género contrario, ya sea a través de terapia hormonal o cirugías en genitales.

HISTORIA PERSONAL DE SANTIAGO

Cynthia es la mamá de Santiago, quien nació siendo “Sofia”.

Actualmente Santiago tiene 14 años.

Desde los 4 años de edad, se sentía un niño atrapado en el cuerpo de una niña, a esa edad, por primera vez, le dijo a su mamá que era niño.

Desde muy chico, manipulaba todos los juegos y situaciones para que su personaje fuera hombre, ser el hermano, el policía, tener otro nombre masculino, entre otras cosas.

En 6to de Primaria sufre rechazo en la escuela.

Empieza a sentirse ansioso y deprimido durante la pandemia y ésto le hizo autolesionarse.

Inició terapia con la Psicopedagoga Diana Arreola.

A la par de su terapia, Santiago comienza a buscar en Internet y encuentra que el perfil de una persona Transexual encaja con su situación y entiende que a pesar de haber nacido con genitales femeninos, él es hombre.

Encontró en videojuegos y su celular la forma de “vivir en libertad” pues ahí podía llamarse como quisiera y ser tratado como le gustaba, como un hombre.

Un día decidió literalmente meterse al closet y al salir le dijo a su mamá Cynthia, que le presentaba a su hijo Santiago.

HISTORIA DE CYNTHIA, MAMÁ DE SANTIAGO

Es divorciada del papá de Santiago y tiene dos hijas de su segundo marido, con el que vive actualmente..

Al inicio de este proceso, se separa de su familia hasta que su madre (abuela de Santiago), aceptó y apoyó la transición de su nieto.

Santiago regresa a clases presenciales en su escuela católica, Cynthia habló con la madre superiora quien los apoya en este proceso al igual que los compañeros de clase.

Solo una maestra se rehúsa a tratarlo como hombre y para no usar pronombres masculinos, lo llama por sus apellidos.

Cynthia también toma terapia y pertenece a grupos de la comunidad LGBT+ y a la “Unidad especializada para personas Trans.

También conocieron a los grupos: “Cultivando género” y “Musas de metal” donde hay una red de acompañamiento a familias con integrantes Trans.

Viven en Guanajuato y se encuentran en un proceso legal para poder cambiar el nombre de su hijo y abrir camino para más niños como él.

CASO CLÍNICO DE SANTIAGO

Diana recibe a Santiago a los 13 años de edad con síntomas de depresión, ansiedad, anorexia y autolesión.

Le realiza pruebas proyectivas y psicométricas que confirman un cuadro depresivo e inconsistencias en la identidad de género.

Durante los primeros 6 meses de consulta la centralidad del proceso terapéutico se concentró en explorar el origen de dichos síntomas a través del arte, la escritura y el diálogo.

Durante el 7º mes de consulta los síntomas iniciales de Santiago se intensificaron considerablemente. El diálogo de Santiago en consulta apuntaba a frases como: “no me siento libre…”, “Siento que no soy yo”, “No vale la pena …”.

Al indagar y profundizar sobre los pensamientos saboteadores, circulares y persecutorios en Santiago, abre la posibilidad de identificarse con el género masculino.

Conforme las sesiones avanzan el acompañamiento terapéutico se centra en proporcionarle información referente a la comunidad LGBTIQ+, esto le genera a nivel psíquico una especie de liberación y entendimiento de sus deseos, proyecciones e interpretación de sí mismo.

Santiago decide cambiar su expresión de género a masculina de manera gradual, lo anterior le brinda tranquilidad y concordancia entre lo que siente y lo que ve. Frases como: “Me gusta lo que veo en el espejo” comienzan a formar parte de su diálogo en las sesiones.

La familia ha jugado un papel fundamental como red de apoyo para Santiago al igual que los grupos de familias Trans a los que se han integrado.

Al integrarse a los grupos de apoyo, Santiago encuentra un lugar de pertenencia que lo ayuda a seguir iluminando su proceso y camino por la vida.

Hoy Santiago continúa en un proceso terapéutico el cual le proporciona los recursos y herramientas personales que necesita para continuar con su transición.

¿CÓMO PUEDO APOYAR A MI HIJO SI NO SE SIENTE CÓMODO CON SU IDENTIDAD U ORIENTACIÓN SEXUAL?

No olvides que las personas trans pertenecen a diversos grupos de identidad sociocultural (p. ej., raza, clase social, religión, edad, discapacidad, etc.) y no existe una única manera universal de verse o ser transgénero.

Usa nombres y pronombres apropiados para la presentación e identidad de género de la persona y si tienes dudas, pregúntale. Respeta si te piden referirte a ellos de una manera específica.

No hagas presunciones sobre la orientación sexual, el deseo de tratamiento hormonal o médico, u otros aspectos de la identidad o planes de transición de las personas trans. Ejemplos: Si eres Doctor y necesitas hacer exámenes al paciente, o si estás por tener alguna relación con alguien trans PREGUNTA TODO, no asumas nada.

No todas las personas que parecen andróginas o incómodas con su género se identifican como transgénero o desean tratamiento de afirmación de género.

Mantén las líneas de comunicación abiertas con las personas trans en tu vida.

Enfrentar la transición de una persona cercana requiere ajustes y puede ser un desafío, especialmente para sus parejas, padres e hijos, acudan todos a terapia y grupos de apoyo para parientes, amistades y parejas de personas trans.

Defiende los derechos de las personas trans, incluidas la justicia social y económica, así como el derecho a la atención psicológica apropiada.

Familiarízate con las leyes locales, estatales o provinciales que protegen a las personas trans contra la discriminación.