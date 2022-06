Nadie quiere resolver casos de acoso laboral y sexual en CFE, dice víctima

Sufrí acoso sexual y laboral durante muchos años por parte del secretario general del SUTERM, Víctor Fuentes, y otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. "Tengo casi 3 años con este litigio que se ha convertido en un verdadero viacrucis porque ninguna autoridad me escucha", lamentó Wendy Herrera, exdirectora Jurídica del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que se trata de un tema que conoce todo el mundo en la Comisión Nacional de Electricidad y aun así nadie hace nada. Acusó que en la CFE juegan con las necesidades de las mujeres, quienes ante el temor de perder su trabajo "te hace tener que soportar muchas cosas que no deberían de suceder".

Lamentó que a pesar de hacer denuncias penales, demandas laborales y acudir a todo tipo de instituciones, solo ha recibido apoyo del Poder Judicial, pero la violencia continua y sigue siendo amenazada, por lo que decidió hacer público su caso ya que Víctor Fuentes del Villar es un hombre poderoso, con mucho dinero y relaciones políticas y a otros niveles.

Wendy Herrera lamentó que la propia secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, sigue sin darle audiencia pese a buscarla en innumerables ocasiones e incluso esa dependencia rechazó una petición que ella hizo para que se hiciera una inspección en materia de acoso en la Comisión Federal de Electricidad, "y la respuesta fue que como la CFE es una empresa imprescindible para el desarrollo de México, no se podía realizar".

Herrera dijo esperar que la secretaria del Trabajo por fin se decida a darle audiencia porque se trata de un caso muy grave, "yo era muy cercana a Víctor Fuentes, de su equipo principal de trabajo y mira todo lo que me ha pasado, no me puedo imaginar que no han de vivir otras compañeras ahí y de otros casos que supe".

"Obviamente las compañeras de la Comisión que ven mi caso, todo lo que he tenido que hacer y no me hacen caso, ¿tu crees que van a atreverse a alzar la voz?, finalizó.