No pertenezco al club de los aspirantes, no soy consentido: Ricardo Monreal

Estoy luchando desde abajo y orgulloso de las condiciones, no pertenezco al club de las corcholatas, o aspirantes, afirmó el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal, quien aseguró "no fui invitado al desayuno de Morena".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, afirmó "no recibí ninguna invitación de nadie", Mario me habló jueves o viernes, solo me dijo que habría una reunión, "no quisieron invitarme, esa es la verdad", y "si Mario Delgado está diciendo que me invitó al desayuno de la unidad y que es el propio secretario de gobernación quien hizo una convocatoria de estado, es un episodio que deben cuidar todos".

Recordó que como parte de la oposición la mayor parte de su vida política, estuvo a favor de prohibir actos anticipados de campaña, pues aseguró las candidaturas no se construyen artificialmente desde el poder.

"Conozco la política no estoy de acuerdo en la imposición, creo en la democracia y voy a seguir luchando porque se imponga".

Como fundador de Morena dijo buscó eliminar el viejo estilo de ejercer el poder en donde el presidente imponía y decidía todo, sin embargo, dijo "no rebato la argumentación de que el presidente va a poner a quien quiera pese a las encuestas" y recordó lo ocurrido en la CDMX.

"No tengo plan B estoy dentro de Morena y voy a seguir luchando en Morena, soy un hombre de diálogo y quisiera ser el presidente de la reconciliación", aseguró el senador.