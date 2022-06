En 2024 no habrá dedazo ni tapado, apoyaré al que gane en encuestas: AMLO

El presidente López Obrador vio positiva la reunión de dirigentes de Morena en Toluca, Estado de México en la que participaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

No quiso meterse en muchos detalles sobre las porras que llevaron unos y otros, pero dijo que no se pronunciará a favor de ninguno de esos aspirantes presidenciales , aunque a todos los considera muy capaces de sucederlo, y que además de ser sus amigos y compañeros, le merecen mucho respeto.

"Que no haya tapados eso de ver a quien va a dejar el Presidente. Yo con mucha claridad he dicho que no voy a manifestarme por ninguno, estos que pertenecen al movimiento todos son mis amigos, compañeros los quiero mucho y los considero capaces. Entonces, habrá de mi parte una actitud de respeto por todos ellos. Si se ajustan a lo que dice el estatuto se puede. Resolver con una o dos encuestas".

Aseguró que debe invitarse a todos, que no se limite a nadie como al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; al Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma o a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el resto de los que aspiren a ocupar la Presidencia.

López Obrador dijo que del lado de los opositores también hay gran cantidad de aspirantes, por ejemplo, al extitular de Hacienda Agustín Carstens, la diputada Margarita Zavala o la senadora Lilly Téllez, incluso el periodista Carlos Loret de Mola.

Desde Toluca, nuestras gobernadoras y gobernadores, secretarias y secretarios de Estado, así como legisladores y dirigentes del movimiento, encabezaron la asamblea informativa de #UnidadYMovilización rumbo al 2023 y 2024. pic.twitter.com/o8e8yHfVDg — Morena (@PartidoMorenaMx) June 12, 2022

"Si se reunieron ayer, pues adelante, y que no se limite a todos, deben estar todos, todos. También a Esteban, Ricardo Monreal, a Tatiana, hay compañeros y compañeras de primera. Y los del bloque conservador ahí si está complicado pero estaba yo leyendo que propusieron a Carstens Carstens, tiene Loret de Mola, la señora esposa de Felipe Calderón también ella ha manifestado que quiere, la señora Lilly Téllez".

Sostuvo que el pueblo ya está muy despierto y puede decidir sin engaños, que ya no funciona la guerra sucia, y que no ocurrirá como antes que el Presidente de la Republica elegía a su sucesor.

De hecho, estimó que en su partido habrá unos 50 que deseen participar en los comicios presidenciales de 2024, pero deben irse descartando hasta llegar a unos 10 para participar en las encuestas, deben ser una o dos consultas populares.

Dijo que al que quede al final lo apoyará, porque será resultado de una decisión del pueblo, pero sin hacer campaña en favor del ganador de la encuesta.

Finalmente, López Obrador recomendó salir a votar no hacer caso a temores ni otras formas que buscan evitar la participación ciudadana.