Tengo negocios, pero ninguno ilegal: Sheffield

El titular de la Procuraduría federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, rechazó en Así el Weso que al "hacer negocio" con un subordinado incurra en un conflicto de interés, pues de acuerdo con la ley éste ocurre cuando dañas o te beneficias de una institución.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que no hay nada ilegal tras los negocios que hizo con subordinados en Guanajuato y Veracruz, pues no realiza labores en ninguna de las empresas resultantes. "No hay nada que me cachen además ahí están mis declaraciones (...) si los anduviera revolviendo o incumpliendo la ley ya que hubieran partido el hocico hace rato", aseguró.

Sheffield destacó que aunque su vocación es la política, en la que lleva 31 años, siempre ha respetado la ley y nunca ha abandonado los negocios, algunos de los cuales son heredados de su bisabuelo que fabricaba sombreros en León, de su abuelo que tenía una fábrica de calzado y de su papá que estaba en la industria de la curtiduría.

Consideró que mantener la actividad empresarial es una ventaja, ya que en la política es muy fácil "que te agarren del cogote" cuando dependes totalmente de ello y no tienes esa independencia y libertad.

Ricardo Sheffield compartió que desde los 7 años de edad comenzó a trabajar dando funciones de magia y títeres, "era maguito", lo que le permitió comprar su primer coche a los 14 años, además que se dio de alta en Hacienda desde los 11 años de edad al ser un requisito cuando entró a trabajar a Televisa, donde se mantuvo hasta los 22 años. toda la vida he trabajado y estado en el comercio, finalizó.