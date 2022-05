"Un millón de mexicanos trabajan sin derechos en la industria de la moda"

En México un millón de mexicanos trabajan si derechos en la industria de la moda, así lo sustenta el estudio “La precariedad laboral está de moda”, presentado por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Su coordinador, Rogelio Gómez Hermosillo detalló en el espacio de Así las Cosas" con Gabriela Warkentin que, las fábricas de ropa, calzado y accesorios son fábricas de pobreza en México, además de ser generadoras de contaminación

Detalló que, de acuerdo con el reciente Censo Económico del INEGI, de los 2 millones de personas que trabajan en estas empresas, el 50%, es decir un millón, laboran sin derechos, 389 mil no reciben salario mínimo o están en grandes cadenas bajo outsourcing abusivo como ocurre a 629 mil de ellas.

Señaló que las llamadas empresas socialmente responsables gastan más en publicitarlo que en mejorar las condiciones de sus trabajadores de los cuales el 94% no tiene una organización o sindicato o desconoce tenerlo, por lo que están en indefensión total no solo de sus derechos laborales, sino humanos.

Por ello la ACFP propone seis puntos, entre ellos la verificar la ley contra outsourcing; superar el umbral de pobreza que nadie gane menos de 8 mil cien pesos mensuales, 63% no lo gana, un cambio que afirmó “no impacta” a los dueños de las empresas y pondría de moda el trabajo digno.