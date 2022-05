Consejo de la Judicatura asistirá a mujeres reclusas en Santa Martha

Tras la invitación firmada por 663 mujeres reclusas del Penal de Santa Martha Acatitla, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar se reunió con un grupo de 220 de ellas, en un foro en el que dijo, el objetivo era visibilizar su situación, las causas por las que muchas de ellas permanecen en prisión en espera de una sentencia, sin haber visto a un juez, ni conocer a su defensor.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ministro presidente reconoció que, aunque 91% de los casos son del fuero común, dentro de sus preocupaciones siempre han estado los derechos de las mujeres y en este caso dijo, muchas de ellas han estado en prisión preventiva por muchos años, siendo muchas de ellas inocentes.

Y aunque fue sincero de los alcances del fuero de la SCJN, dejó esperanza de libertad en los casos en los que ésta pueda proceder; inicialmente, dijo, el lunes se firmó un convenio con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, para que el Consejo de la Judicatura pueda atender los casos del fuero común.

Asimismo, dijo Zaldívar, se buscan proyectos y políticas públicas con las autoridades de la Ciudad, pues reconoció que el sistema penal está colapsado desde hace muchos años en el país, afectando principalmente a los más desprotegidos y en este caso a las mujeres.

Reconoció que las historias de las mujeres fueron desgarradoras, pero nada que no supiera que existiera; pero "no es lo mismo saberlo que mirar el dolor en los ojos. No se puede vivir solo con las estadísticas"

Finalmente dijo "estamos abiertos a celebrar convenios con otros estados" determinar asuntos en los que pueda intervenir la Defensoría Pública, generar políticas públicas e incluso impulsar reformas como en el caso de la prisión preventiva.