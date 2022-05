TEST: ¿Ganas y gastas equilibradamente?

Gianco Abundiz, experto en educación financiera desde hace 38 años.

1. ¿Cada mes o cada quincena planeas los gastos que vas a realizar?

a) Sí, siempre hago un presupuesto: registro mis ingresos y gastos.

b) Únicamente separo de mi ingreso los gastos básicos (renta, luz, gas).

c) Nunca.

2. Consideras que el ingreso que recibes actualmente:

a) Me permite destinar un monto fijo al ahorro.

b) Apenas me permite cubrir mis gastos.

c) No me alcanza, acabo pidiendo prestado para terminar la quincena.

3.Recibes dinero que no esperabas (te pagaron un préstamo que considerabas perdido), ¿qué haces con ese dinero?

a) Lo ahorro.

b) Lo destino al pago de deudas.

c) Celebro yendo de compras o de paseo con mi familia o amigos.

4. Tu cuenta de teléfono, luz, agua o gas es mayor de lo que esperabas:

a) Nunca.

b) A veces.

c) Siempre.

5. Si hoy te quedarás sin trabajo, ¿cuánto tiempo podrías sostener tus gastos?

a) Más o menos tres meses.

b) Un mes.

c) Ni una quincena.

6. Antes de comprar un producto, analizas:

a) Precio y calidad.

b) Calidad.

c) Qué tan llamativo es/que esté de moda.

7. Ahorras en:

a) Una cuenta de ahorro, cetes o Afore.

b) Tandas o debajo del colchón.

c) No ahorro.

8. ¿Cuánto de tu ingreso mensual destinas al ahorro?

a) Más del 20%.

b) Lo que me sobre después de mis gastos.

c) Nada, no me alcanza.

9. Vas con unos amigos o familiares a comer, a la hora de pagar:

a) Siempre nos repartimos la cuenta.

b) Algunas veces invito la cuenta cuando mis ingresos me lo permiten.

c) Siempre invito la cuenta aunque tenga que pagar con tarjeta de crédito.

10. Es cumpleaños de un amigo, le regalas algo que:

a) Aunque no cueste mucho, sé que le agradará.

b) Me alcance con el dinero que tengo.

c) Sin importar cuánto cueste, sé que lo sorprenderá.

Suma todas tus respuestas de acuerdo a los siguientes valores:

a = 1 b = 2 c = 3

RESULTADOS:

10 a 16 puntos. Haz domesticado tus ahorros. Sin importar qué tan pequeño sea tu ingreso, destinas siempre un porcentaje al ahorro. Ten cuidado en no convertirte en un tacaño: no sólo debes fijarte en el precio, también en la calidad, pues a veces lo barato sale caro.

17 a 23 puntos. Estás en la cuerda floja. Ahorras lo que te sobra. No llevas un registro de tus ingresos y gastos, esto te hace perder las cuentas. Cualquier imprevisto puede desbalancear tus finanzas y alejarlas de las metas que te has trazado. Esfuérzate y destina una cantidad fija al ahorro: esto les dará mayor estabilidad a tus finanzas.

24 a 30 puntos. Eres un despilfarrador. No escatimas en gastos y compras todo aquello que llama tu atención, sin importar si es útil o necesario. Gastas más de lo que ganas, esto se traduce en deudas fuera de control. Este comportamiento se repetirá mes a mes mientras no realices un presupuesto.