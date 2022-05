Examen sorpresa de historia

Alejandro Rosas, historiador y Catedrático. Articulista y autor de ensayos y libros especializados en historia mexicana como: México Bizarro 1 y 2, Pandemia Bizarra, 99 pasiones en la historia de México, Érase una vez México, entre muchos otros.

1. ¿Para qué otro pueblo, la batalla de la Noche Triste, hoy llamada, de La Noche Victoriosa, fue también una noche triste?

a) Para los Mayas

b) Para los Olmecas

c) Para los Tlaxcaltecas. Como eran aliados de los españoles también padecieron la derrota.

2. Mientras se llevaban a cabo los trabajos de limpieza de Tenochtitlán luego de la caída de la ciudad ¿en dónde se estableció Hernán Cortés?

a) Bosques de las lomas

b) Coyoacán. Lugar al que consideraba como “su amada villa”.

c) Teotihuacán

3). En 1790, durante unas excavaciones en la CdMx, fue descubierta la Coatlicue “la de la falda de serpientes”. ¿Qué sucedió con ella?

a) La volvieron a sepultar porque la gente comenzó a idolatrarla

b) La vendieron a Austria junto con el Penacho de Moctezuma

c) La llevaron inmediatamente al Museo de Antropología

4). ¿Quién fue el primer gobernante del México independiente?

a) Melchor Muzquiz

b) Guadalupe Victoria

c) Agustín de Iturbide. Iturbide fue el primer gobernante y fue emperador. El primer presidente fue Guadalupe Victoria después de que cayó el primer imperio

5). ¿Quién dijo la frase? “La línea divisoria entre México y Estados Unidos la fijaré con la boca de mis cañones.

a) Donald Trump

b) Pancho Villa

c) Antonio López de Santa Anna. Durante la campaña de Texas de 1836

6) Sin contar a Porfirio Díaz quien asumió por última vez el poder a los 81 años, ¿quién ha sido el presidente que ocupó la presidencia con mayor edad?

a) AMLO 65 años

b) Venustiano Carranza 58 años

c) Adolfo Ruiz Cortines 62 años

7) ¿Qué significa la I en el nombre de Francisco I. Madero?

a) Inocencio

b) Indalecio

c) Ignacio. Así le llamaron sus papás por su devoción por San Ignacio de Loyola.

8. ¿Cuál era la bebida favorita de Zapata?

a) El aguardiente de caña

b) El coñac. Por eso solo le caían bien dos extranjeros: Hennessy y Martell

c) El mezcal oaxaqueño

9. “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, ¿Es frase original de Juárez?

a) Sí. La escribió en su discurso del 15 de julio de 1867, cuando volvió a la cdmx luego de enfrentar al imperio. Se inspiró en la obra “La paz perpetua” de Emmanuel Kant, pero no la copió.

b) No

c) No me importa ¡Viva Juárez!

10. ¿Cuántos presidentes de México han muerto en funciones?

a) Ninguno gracias a la virgen de Guadalupe

b) 1 gracias a la virgen de Guadalupe

c) 3 gracias a la virgen de Guadalupe: Miguel Barragán en 1836 (enfermedad); Juárez en 1872 (enfermedad); Carranza en 1920, asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla