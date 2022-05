No se come de likes, cómo convertir seguidores en clientes

Carlos Agami, Fundador de Shopology, empresa con la que ha estudiado millones de interacciones de servicio a través de cámaras por medio de Internet.

3 mitos que te están impidiendo obtener ingresos a través de las redes sociales

Mito # 1. A los clientes les importa tu producto

No importa que vendas (tuberías para baño, servicios de belleza, material de construcción o zapatos de lujo) si te dedicas a ello todos los días de tu vida durante un gran periodo de tiempo lo más probable es que te enamores de tu producto o servicio. Es normal.

Aunque esto es válido para ti, para tus clientes no les.

Los que vendemos tendemos a creer que a nuestra audiencia le encantará que le hablemos acerca de todo lo que ofrecemos: de la nueva línea de productos, de las características del último lanzamiento o del material del que está hecho nuestro producto más lujoso.

La realidad es que a tus clientes no les importa el producto o servicio que les ofreces, sino el resultado que ellos buscan obtener.

Pongamos algunos ejemplos:

Quién compra ropa de ejercicio está buscando mejorar su figura y su salud.

Quién consume bebidas alcohólicas muy probablemente está buscando experiencias memorables que compartir con alguien más.

Quién adquiere publicidad está buscando crecer su negocio y sus ingresos.

Quién contrata los servicios de una terapeuta persigue bienestar emocional.

Mito # 2. Las redes sociales son todo en la estrategia digital

Si tienes una página en Facebook o un perfil en Instagram prepárate para decepcionarte:

En promedio sólo el 5.2% de tus seguidores en Facebook verán tus publicaciones.

En Instagram lo más probable es que menos del 1% de tus seguidores interactúen con tus posts.

Aunque no te guste saberlo, las plataformas de redes sociales tienen el objetivo de ganar dinero y para ello necesitan que te anuncies. Por lo tanto raramente distribuirán tu contenido a muchas personas sin que les pagues.

Pero, no todos son malas noticias. La realidad, es que existe una forma en la cual puedes conectar con tu audiencia sin depender de las decisiones de Mark Zuckerberg. Esta es crear tu propia base de datos y contactarlos a través de otros medios, como el correo electrónico y los mensajes SMS.

Tu propia base de datos de prospectos y clientes es tu activo más importante. No importa si eres un emprendedor, un ejecutivo o un vendedor. Con ella tienes la oportunidad de estar presente en la vida de una comunidad de personas sin depender de absolutamente nadie más.

Esta base de datos es tan importante que ha provocado que grandes empresas adquieran a otras empresas por muchos millones de dólares.

Por ejemplo, en 2012 Facebook adquirió Instagram por 1,000 millones de dólares (por cierto, en ese momento sólo tenía 13 empleados).

Si Facebook tenía la capacidad para imitar las funcionalidades de Instagram con la mano en la cintura, ¿por qué creen que decidió comprarla por esa exorbitante cantidad de dinero?

La respuesta es simple: porque tenía 30 millones de usuarios y creían en más de 10 millones cada mes.

En resumen, tu valor depende del número de personas que están conectadas y vinculadas contigo.

¿Qué tienes que hacer?

Ofrece a las personas algún recurso gratuito que les ayude a lograr el objetivo que mencionamos previamente a cambio de sus datos de contacto (correo electrónico o teléfono celular).

Posteriormente, usa estos datos para contactar a tus clientes dándoles información que le sea útil para alcanzar sus metas.

Entonces, tendrás una comunidad de Personas qué te conoce, te pone atención y confía en ti.

Mito # 3. “Si me quieren comprar, que hagan el esfuerzo”

Por ejemplo, yo soy vegano y amante del chocolate. Hace poco me recomendaron a una marca que fabrica chocolate artesanal con cacao chapaneco a tu medida.

Obviamente, me emocioné mucho y contacté a la dueña de la marca a través de WhatsApp. Me mandó algunas imágenes y su menú de productos por ahí y me dijo: “Aquí están los datos de mi cuenta, cuando hagas el depósito me avisas y te mando el producto.”

Hoy, más de un mes después de haberla conocido, aún no le he comprado ni un solo chocolate.

Más allá de qué esto sea un reflejo de indecisión de mi parte, la realidad es que el proceso no es fácil para mí como cliente.

Me encantaría tener una liga en la cual puedo introducir los datos de mi tarjeta y hacerle el pago fácilmente.

Una vez que tu cliente ha decidido hacer negocio contigo elimina todas las barreras posibles para que realice una transacción.

Aprovecha cuándo su emoción es alta por el producto o servicio que le ofreces y cierra el trato de inmediato con un proceso sencillo.

Conclusión

Así que, en resumen para convertir seguidores en clientes sigue estos 3 pasos:

Gánate su atención con publicaciones que les ayuden a lograr el resultados que ellos buscan.

Obtén sus datos de contacto y hazte parte de sus vidas afuera de las redes sociales.

Dales un medio simple para realizarte compras.

De esta manera podrás servirlos como ellos lo necesitan y obtener las recompensas que tú buscas.