No podemos llegar a un juicio violentado la ley: Rosario Robles

No creo en el juez de control y no podemos llegar a un juicio violentando la ley, necesito garantías de imparcialidad, así lo aseguró la ex funcionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles quien afirma tengo la fortaleza para continuar, pero quiero seguir mi proceso en libertad.

Encabezando un colectivo de 1400 mujeres reclusas exponiendo situaciones de abuso en prisión preventiva, la ex funcionaria invitó al ministro Arturo Zaldívar a la prisión, una visita que dijo “no es para mi”.

Robles aseguró “sigo los pasos jurídicos que me acercan a mi libertad”, luego de la resolución del pasado jueves de la SCNJN dada al Fiscal General de la República.

Refirió que su caso ha sido un revés constante y que se cometió un error al señalarla por uso indebido el ejercicio público “no tengo una sola demanda, no hay una sola prueba que lo acredite”, por lo que afirmó “El fiscal quiere que yo le diga la narrativa ante su incapacidad”; no obstante, dijo “confío en el poder judicial”

En defensa del colectivo de Santa Martha Acatitla, dijo que es importante abrir caminos a esas mujeres jóvenes en su mayoría que “han sido arrojadas por la alcantarilla y necesitan ser escuchadas” por el ministro pues cada una es una historia de tragedia.