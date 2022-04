Urge aprobar el Centro de Nacional de Identificación Humana: Karla Quintana

Con más de 52 mil cuerpos en este país sin identificar y más de 98 mil personas reportadas como desaparecidas, la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Karla Quintana urgió a los legisladores a aprobar la iniciativa de crear el Centro de Nacional de Identificación Humana.

La comisionada pidió hablar de dignidad tras el reconocimiento de tres crisis en México, la de desaparecidos, la forense y la de justicia, por lo que dijo es fundamental contar con dicho centro, pues detalló en el espacio de "Así las Cosas" con "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que con el grado de violencia que vivimos las personas desaparecidas es posible que también tengan que ser identificadas y regresarlas dignamente a casa.

La diferencia de este Centro con los servicios forenses, es el tendría un enfoque masivo de identificación, es decir contar con la muestra de todos los cuerpos del país para contrastarlos con los datos por grupos familiares a diferencia del uno a que se realiza en los servicios forenses normales.

Los restos hallados en fosas clandestinas dijo, es difícil reconocerlos de ahí la importancia del enfoque masivo que es la toma de muestras familiar y el cotejo de lo hallado con ese universo de muestras.

La iniciativa enviada desde Presidencia al Legislativo dijo, es urgente y busca su aprobación a fin de combatir una de las crisis, pues recordó que será la próxima semana cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que estuvo en noviembre en México emitirá su informe y el tema forense estará sin duda presente.

Señaló que por Ley Fiscalía General de la República tener un registro de personas no identificadas que no existe en este momento, por lo que al hablar de cifras se debe ser cautos y decir que hay al menos 52 mil cuerpos no identificados de acuerdo con datos de una solicitud de acceso a la información, lo que es solo un acercamiento,

Recordó que hace años el caso la fosa de Jojutla en donde se hablaba de 37 cuerpos según la Fiscalía que al abrir la fosa se registraron 80, por ello la CNB inició un registro en panteones que suma ya 11panteones en donde se han hallado cuerpos no identificados de personas que tienen nombre y apellido, pero nadie los reclamó por la falta de identificación.

Para el funcionamiento de dicho Centro Quintana dijo que se prevé que el Centro pertenezca a la CNB y que opere con base en el mismo presupuesto, concluyó