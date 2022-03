El Salvador, menos democrático y sobre un charco de sangre: Óscar Martínez

En el Salvador había tenido una disminución histórica de homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, llegando a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, una taza nunca vista, que, de acuerdo a una investigación documentada por "El Faro", era resultado de "una negociación con pandillas en las cárceles".

El viernes hubo 14 homicidios y el sábado 62, el día más sangriento en todo lo que va del siglo en El Salvador y el domingo 11, es decir más de 80 personas muertas en un golpe sobre la mesa de las pandillas

Los asesinatos fueron cometidos por pandilleros, pero asegura Martínez, información policial "nos lleva a concluir que muchos de los asesinatos como suele ocurrir no fueron purgas internas de las pandillas o guerra entre pandillas, los datos policiales hablan de que alrededor de un 50% de las personas que murieron no tenían ningún indicio de estar vinculadas con pandillas, eran gente trabajadora, campesinos que araban la tierra, panaderos que repartían el pan etc. Lo cual hace de este golpe sobre la mesa algo muy particular".

Ahora dijo, en una situación inestable estamos por entender cuál es la razón de la ruptura de las negociaciones que niega Bukele, como todos los presidentes.

El resultado es que "después del fin de semana más violento de toda la administración Bukele, este país amaneció menos democrático y sobre un charco de sangre".

Señaló que "la tradición de los políticos es que el estado reaccione utilizando militares, prometiendo mano dura", de ahí las amenazas del director de penales a los reos de racionarles la comida y si entran más comerán del mismo plato.

El sábado por la noche detalló Óscar, Bukele llamó a su Asamblea y les ordenó aprobar el estado de excepción, este detalló "limita a los ciudadanos la posibilidad de reunirse, le quita ciertos candados a las autoridades, como por ejemplo, pueden detenerte sin decirte porqué, ya no deben detenerte solo por 72 horas que es la medida administrativa, sino que pueden retenerte el tiempo que quieran y pueden intervenir tus comunicaciones sin la orden de un juez".

Con ello señala los policías han salido a las calles señalando en redes "el Presidente nos quitó las correas, vamos a las calles, ya saben qué hacer ".

Pese a todo, afirma Martínez, Nayib Buketel sigue siendo muy popular, pues desafortunadamente afirma a buena parte de la población le encanta la lógica de venganza y ver a militares sometiendo pandilleros, concluyó.

En tanto, afirma el periodista las cárceles están llenas de pandilleros y han llevado a jóvenes por el solo hecho de tener un tatuaje de rock and roll, afuera de los centros de detención padres y madres se ha apostado a esperar información sobre sus hijos que han sido detenidos, y que les es negada por el estado de excepción. señaló.