¿Cómo ser parte del Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM?

El 10 de octubre de 2016 nace el Programa Donación de Cuerpos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de que las personas puedan donar sus cuerpos con el único objetivo de apoyo a la docencia e investigación desarrollada por médicos, odontólogos y enfermeros de pregrado y posgrado para mejorar sus habilidades quirúrgicas, clínicas y de investigación, así lo detalló el investigador de la UNAM, Diego Pineda Martínez en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Los antecedentes

Previo a este programa, detalla Pineda la ley permitía que los cuerpos no reclamados en 72 horas pasarán a instituciones educativas, sin embargo, refiere que no todos los cuerpos tenían las condiciones óptimas pues se desconocía su historial médico, además de que resultaba poco ético hacer uso de cuerpos de desconocidos que se ignoraba si deseaban ser parte del estudio.

"Los cuerpos se adquirían bajo convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Tribunal Superior de Justicia y de Centros de Asistencia e Integración Social del gobierno de la Ciudad de México, pero como eran de personas no identificadas se corría el riesgo de que en el momento que sus familiares lo reclamaran se tenía que entregar y se perdía la investigación".

Pasos para donar

Bajo el PDC, puntualizó el investigador, los pasos para donar son dos, el primero, es el registro ya sea desde la página pdc.unam.mx en donde se puede agendar una cita para conocer los detalles de documentación a entregar y lo que va a pasar con su cuerpo.

Una vez disipando sus dudas, se llena la documentación para la donación a la que afirma hay personas que vienen ya convencidas.

La donación apunta, puede ser temporal por uno o cinco años, al término las cenizas son entregadas a sus familiares, o bien dejarlo de manera permanente en la UNAM para la colección osteológica, con fines de investigación.

El convencimiento afirma debe ser no solo del donante, sino de la familia de quien se pide dos testigos pues ellos deben estar enterados de la voluntad del donante.

¿Se puede recuperar un cuerpo?

El documento de donación que se firma puede ser revocado, afirma Diego Pineda, el hecho de firmarlo no obliga a que se cumpla, se puede romper el convenio, sin embargo, se ha demostrado que normalmente los mexicanos respetamos la voluntad siempre y cuando se conozca, de ahí la importancia de informar a la familia, señaló.

El cuerpo puede ser velado antes de entregarse como una forma de respeto a las tradiciones, por un tiempo no mayor a 10 horas, y el traslado es gratuito dentro de la Ciudad de México, de otras entidades se acepta la donación, pero el traslado corre a cuenta de los deudos.

¿Cuándo no se puede donar?

La donación de órganos es otro programa, es compatible con el PDC, de hecho, señala el investigador la UNAM apoya en la preparación de los trasplantólogos.

Sin embargo hay casos en los que la donación no se puede realizar, como en los casos de fallecimiento relacionado con VIH, Tuberculosis, Hepatitis C o Covid pues son las cuatro enfermedades infecto contagiosas con las que no se aceptan cuerpos en donación, así como en aquellos casos derivados de un suicidio u homicidio.

En general, dijo cualquier persona que en vida decida donar su cuerpo de forma altruista siendo mayor de 18 años pese a tener alguna otra alguna enfermedad podrá contribuir, pues el programa además de servir al hallazgo de nuevos conocimientos generar un banco de cerebros, la gran ventaja es que se tendrá el historial médico y eso abrirá muchas líneas de investigación a la neurología, concluyó.