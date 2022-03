El ABC del dolor

Sara Bistre Cohen, médica Cirujana egresada de la Universidad La Salle. Expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, A. C. Miembro Fundador del Consejo Mexicano de Algología.

ALGOLOGÍA

Del griego “algos”, dolor.

Es una rama de la medicina que estudia el dolor y su tratamiento científico:

Algólogo: especialista en el tratamiento del dolor.

Tiene también especialidad en anestesiología.

¿Qué es el dolor?

El dolor según la International Asociation for the Study of Pain (IASP) es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a daño tisular, real o potencial, o bien descrita en términos de dicho daño.

El dolor es subjetivo.

¿Dónde se siente el dolor?

El dolor es un síntoma de alarma que indica un posible daño a nuestro organismo.

En todo nuestro organismo nos encontramos con nociceptores que son los receptores nerviosos encargados de la percepción del dolor y que transmiten el estímulo desde el sitio de daño hasta la médula espinal en donde puede ser modulado y transformado en estímulos que llegan a la corteza cerebral.

El proceso de dolor

Se inicia con la activación de los sensores del dolor (nociceptores), un estímulo doloroso se transforma en un estímulo eléctrico, este estímulo eléctrico activa la fibra nerviosa la cual genera un impulso que se transmite por vía nerviosas específicas de la periferia a la médula espinal y de la médula espinal suben dependiente de su tipo hasta la corteza cerebral.

¿Qué onda con el umbral del dolor?

El dolor es un factor “subjetivo” que impacta de formas distintas en cada persona.

Se dice que alguien tiene un umbral alto, cuando es capaz de tolerar las sensaciones desagradables.

Se habla de un bajo umbral, cuando el cuerpo no logra tolerar estos estímulos.

Pueden clasificarse en dos: los que provienen del exterior como golpes, quemaduras o heridas; y los que se generan en el interior del cuerpo.

Escala del dolor

Existen varias escalas de dolor, se catalogan en unimodales o multimodales.

¿Cómo se clasifica el dolor?

Existen varias clasificaciones:

1) por su periodicidad: agudo o crónico.

2) por el tipo de estímulo: somático superficial o profundo, visceral, neuropático y psicosomático.

3) por el tipo de enfermedad que lo genera: oncológico y no oncológico.

¿Cómo se diagnostica el dolor?

El problema con el dolor es que inicialmente es un síntoma del daño que se genera en algún sitio que requiere su resolución.

Cuando se resuelve el daño y el dolor persiste es cuando el dolor se convierte en una enfermedad.

Considerando al dolor como algo subjetivo no existe un método objetivo para evidenciarlo.

De ahí que el principio de la Algología es que siempre le tienes que creer al paciente cuando te dice que tiene dolor.

¿Cómo se trata el dolor?

Para el tratamiento de dolor se toma en cuenta el mecanismo que lo genera.

Existen analgésicos que bloquean o modulan a nivel de cualquiera de las vías nerviosas por los cuales se transmite el dolor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un modelo para manejo del dolor oncológico que nos sirve de base para el tratamiento de cualquier otro tipo de dolor. El cual consiste en un tratamiento multimodal en el cual utilizamos diversos medicamentos de manera inicial a dosis bajas buscando el que se potencialicen entre ellos y que por múltiples vías bloquean la conducción del dolor.