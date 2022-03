Palabras que nacieron de la mala pronunciación del inglés

Paulina Chavira, asesora lingüística y conductora del podcast El Café de la Mañana, de Spotify y Reforma.

Overol

Viene de la palabra compuesta en inglés “over all”, que significa “sobre todo” o “encima de todo”.

Resistol

La palabra viene de “glue resist all”, que se traduce a “pegamento resiste todo”. Algún mexicano comenzó a llamarlo “risist all” que se pronuncia resistol, la palabra que todos conocemos.

Bistec

Viene de la contracción de “beef bteak”, que se traduce como “filete de carne”.

Jonrón

Proviene de “home run”, también conocida como carrera.

Jaibol

El famoso vaso para servirte una “cubita” no es más que la mala pronunciación del “High Ball Glass”.

Pipirisnais

La palabra que se usa para referirse a una persona de clase alta o presumida viene de la frase “people is nice”.

Troca

La palabra proviene de “truck”, que la traducción directa es camión o camioneta.

Popeye

El curioso personaje originalmente se llama “Pop Eye” cuya traducción es “ojo saltón”, pero prefirieron dejarlo así en los cómics y la gente lo comenzó a llamar Popeye.

Sololoy

¿Recuerdan a la “muñequita de sololoy”? Las abuelas llamaban así a todos los juguetes de plástico. Esto es porque estaban hechos de “celluloid”.

Bonche

Cuando algo viene en grandes cantidades decimos que viene en bonches, que proviene de la palabra “bunch”, que se refiere a un manojo o un grupo de algo.

Mitin

Una reunión de un grupo de personas se le conoce como mitin, que es un anglicismo de la palabra en inglés “meeting”, reunión o encuentro.

Almorol

Esta palabra viene de la adaptación gráfica al sonido en inglés de la marca “Armor All”, el protector y abrillantador para las llantas de los carros.

Firulais

Perros limpios, sanos o como dirían en inglés Free of Lice.

Drenaje

Drenaje viene de la palabra inglesa drainage que vino de la palabra francesa drainage.

Romboi o rompoi

Una joya que se usa por round point o glorieta

Panqué o ponqué

Que viene del pound cake, la preparación que se hace con una libra de harina, una de huevos, una libra de mantequilla y una libra de azúcar

Tóper o táper

Recipiente para guardar alimentos que sí, viene de la marca Tupperware

Líder

Quien está al frente o encabeza un grupo. Sí, viene del inglés leader

Guachimán

Vigilante o watchman

Checar o chequear

Revisar, examinar, marcar… Viene de check (Acá tenemos muchas que se forman igual: postear, mutear, rankear…

Raid, rai, rait o raite

Dar aventón, dar un paseo… dar un ride

¿La porra de la UNAM?

La famosa porra de la Universidad Nacional Autónoma de México que va así: “Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra!”; viene de la copia directa de la porra en tribunas estadounidenses para el equipo de futbol americano universitario de Penn State, que era “Go, yeah! Go, yeah! Catch on, catch on, run, run!”

Otras:

lonche, de lunch, “comida”, “almuerzo”

bisne, de bussiness, “trabajo”

guacho, de watch, “reloj”

bluyín, de blue jean, “pantalón de mezclilla”

bolis, de ball ice, “bola de hielo”, “helado”